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Openclaw bekommt native Apps für iOS und Android
Quelle: Openclaw

Openclaw bekommt native Apps für iOS und Android

Mit nativen Apps für iOS und Android kommt der persönliche Open Source KI-Agent Openclaw ohne mühsame Umwege auf mobile Geräte. Für die Nutzung ist jedoch weiterhin eine selbst gehostete Instanz auf einem Rechner nötig.
30. Juni 2026

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Openclaw lanciert native Mobile-Apps für iOS und für Android. Bei der Mobile App des privaten KI-Agents auf Open-Source-Basis handelt es sich im Prinzip um eine Companion-App, die KI läuft also nicht auf dem Gerät selbst, sondern self-hosted auf einem eigenen Rechner oder Server. Über die App kann dann mit den Agents in der eigenen Infrastruktur interagiert werden. Die App bietet neue, Mobile-exklusive Funktionen, etwa mit der Kamera, dem Kalender, den Kontakten und mehr.


Seit Openclaw-Entwickler Peter Steinberger zu OpenAI gewechselt ist, wird das Projekt von der Openclaw Foundation getragen. Hier geht es zur Website des gesamten Openclaw-Ökosystems und hier zur zugehörigen Github-Seite. (win)


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