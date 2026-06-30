Openclaw bekommt native Apps für iOS und Android

Openclaw lanciert
native Mobile-Apps für iOS
und für Android
. Bei der Mobile App des privaten KI-Agents auf Open-Source-Basis handelt es sich im Prinzip um eine Companion-App, die KI läuft also nicht auf dem Gerät selbst, sondern self-hosted auf einem eigenen Rechner oder Server. Über die App kann dann mit den Agents in der eigenen Infrastruktur interagiert werden. Die App bietet neue, Mobile-exklusive Funktionen, etwa mit der Kamera, dem Kalender, den Kontakten und mehr.
Seit Openclaw-Entwickler Peter Steinberger zu OpenAI gewechselt ist, wird das Projekt von der Openclaw Foundation getragen. Hier geht es
zur Website des gesamten Openclaw-Ökosystems und hier zur zugehörigen Github-Seite.
(win)