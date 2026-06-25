Microsoft 365 Education mit neuen KI-gestützten Features

Im Vorfeld der Bildungskonferenz ISTELive 26 hat Microsoft
eine Reihe von KI-basierten Neuerungen für Microsoft 365 Education vorgestellt. Wie der Konzern via Blog Post
mitteilt, wurden die neuen Tools unter Berücksichtigung des Feedbacks von Lehrkräften und auf Basis jüngster Erkenntnisse in der Lernforschung entwickelt.
So steht im Lehren-Modul das neue Tool "Unterrichtspläne" zur Verfügung. Lehrkräfte sollen damit innert kürzester Zeit von einer Idee zu vollständig ausgearbeiteten Unterrichtsplänen gelangen, inklusive Berücksichtigung globaler Standards. Weiter gibt es im Bereich Aufgaben neue KI-Richtlinien für Schüler und Lerngruppen. Diese ermöglichen es Lehrkräften, klare Erwartungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI festzulegen, um zu definieren, wie Schüler KI nutzen sollen.
Ausserdem ermöglichen neue Learning Zones von den Lehrern gesteuerten Live-Unterricht mit Echtzeit-Einblick in die Aktivitäten der Schüler, womit eine vollständige Kontrolle über die im Unterricht erzielten Fortschritte gewährt werden soll. Die neuen Learning Zones stehen per sofort während einem Jahr auf Windows-11-Rechnern zu Testzwecken zur Verfügung.
Darüber hinaus wurde Copilot Notebooks in die Copilot-App von Microsoft 365 implementiert und steht in Microsoft 365 Education neu ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Copilot Notebooks ermöglicht es Schülern, in einem KI-gestützten Arbeitsbereich zu lernen, der auf ihren Unterlagen aufbaut. Unterrichtsinhalte sollen damit in strukturierte, interaktive Lernhilfen umgewandelt werden. Neu ist ausserdem ein Agent fürs Studieren und Lernen, der im Copilot-Chat mit interaktiven Übungen und Echtzeit-Feedback durch die Konzepte führt.
(rd)