cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft 365 Education mit neuen KI-gestützten Features
Quelle: Depositphotos

Microsoft 365 Education mit neuen KI-gestützten Features

Microsoft hat seine Cloud-Office-Suite für das Bildungswesen mit diversen KI-Funktionen erweitert, um sowohl auf Lehrer- als auch auf Schülerseite für eine effiziente und vertrauensvolle KI-Nutzung zu sorgen.
25. Juni 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Im Vorfeld der Bildungskonferenz ISTELive 26 hat Microsoft eine Reihe von KI-basierten Neuerungen für Microsoft 365 Education vorgestellt. Wie der Konzern via Blog Post mitteilt, wurden die neuen Tools unter Berücksichtigung des Feedbacks von Lehrkräften und auf Basis jüngster Erkenntnisse in der Lernforschung entwickelt.

So steht im Lehren-Modul das neue Tool "Unterrichtspläne" zur Verfügung. Lehrkräfte sollen damit innert kürzester Zeit von einer Idee zu vollständig ausgearbeiteten Unterrichtsplänen gelangen, inklusive Berücksichtigung globaler Standards. Weiter gibt es im Bereich Aufgaben neue KI-Richtlinien für Schüler und Lerngruppen. Diese ermöglichen es Lehrkräften, klare Erwartungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI festzulegen, um zu definieren, wie Schüler KI nutzen sollen.


Ausserdem ermöglichen neue Learning Zones von den Lehrern gesteuerten Live-Unterricht mit Echtzeit-Einblick in die Aktivitäten der Schüler, womit eine vollständige Kontrolle über die im Unterricht erzielten Fortschritte gewährt werden soll. Die neuen Learning Zones stehen per sofort während einem Jahr auf Windows-11-Rechnern zu Testzwecken zur Verfügung.

Darüber hinaus wurde Copilot Notebooks in die Copilot-App von Microsoft 365 implementiert und steht in Microsoft 365 Education neu ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Copilot Notebooks ermöglicht es Schülern, in einem KI-gestützten Arbeitsbereich zu lernen, der auf ihren Unterlagen aufbaut. Unterrichtsinhalte sollen damit in strukturierte, interaktive Lernhilfen umgewandelt werden. Neu ist ausserdem ein Agent fürs Studieren und Lernen, der im Copilot-Chat mit interaktiven Übungen und Echtzeit-Feedback durch die Konzepte führt. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Stadt Zürich sieht aktuell kaum Chancen für Microsoft-Ausstieg

 21. Mai 2026 - Die Stadt Zürich kommt in einer Studie zum Schluss, dass die Ablösung von Microsoft 365 durch Open-Source-Lösungen derzeit noch nicht möglich sei. Die Abhängigkeiten zur vorhandenen IT-Infrastruktur seien zu gross.

Datenschutzprobleme in Microsoft 365 beim Bund

 5. Mai 2026 - Die Einführung von Microsoft 365 beim Bund macht offenbar mehr Arbeit als gedacht. Besonders bei der Klassifizierung und dem sicheren Upload von Dokumenten gibt es Stolpersteine.

Microsoft 365 erlaubt das Publizieren aufgeräumter Dokumente

 11. März 2026 - Mit einer neuen Funktion lassen sich M365-Dokumente öffentlich teilen, ohne Spuren der Bearbeitung mit zu veröffentlichen. Kommentare, Bearbeitungshistorie und weiteres gelangen damit nicht mehr aus Versehen an die Öffentlichkeit.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
«Die Cloud ist nur aktiv gemanagt effizient»
AI braucht FinOps
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER