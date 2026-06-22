Lebara lanciert Mobilabos mit jährlichem Roaming-Guthaben

Die Mobilfunkmarke Lebara, die zu Sunrise
gehört, erweitert das Angebot um die Abo-Linie Relax. Diese bieten als Besonderheit, dass das enthaltene Roaming-Datenvolumen während zwölf Monaten zur Verfügung steht und wird nicht wie bei den meiste anderen Abos jeweils am Monatsende zurückgesetzt wird.
Lebara Relax gibt es dabei in drei Varianten. Relax S für 49.95 Franken pro Monat umfasst unlimitierte Daten und Anrufe in der Schweiz sowie 20 GB Roaming-Daten pro Jahr für Europa, die USA, Kanada und die Türkei. Relax L für 79.95 Franken bietet zusätzlich unlimitierte Daten in diesen Regionen sowie 20 GB jährlich für weitere 68 Destinationen. Und bei Relax XXL für 109.95 Franken sind unter anderem unlimitierte Anrufe von der Schweiz nach Europa sowie 50 GB Roaming-Daten für die zusätzlichen Länder enthalten. Alle drei Angebote sind zur Einführung stark (und dauerhaft) rabattiert erhältlich.
Insgesamt decken die Abos laut Lebara bis zu 110 Destinationen ab. Das jährliche Datenvolumen wird alle 365 Tage erneuert. Wird es vorher aufgebraucht, können zusätzliche Roaming-Optionen hinzugebucht werden.
(mw)