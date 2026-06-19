



Zum Vorverkaufsstart hat Rockstar neues Material zum Spiel





Für die Spielebranche ist der Termin längst mehr als nur ein Release-Datum. Grössere Publisher meiden den Zeitraum rund um den November gezielt, um mit eigenen Veröffentlichungen nicht direkt gegen GTA 6 antreten zu müssen. Wer im gleichen Zeitfenster startet, müsste wohl mit weniger Aufmerksamkeit und möglichen Einbussen rechnen. GTA 6 kann ab dem 25. Juni vorbestellt werden und soll am 19. November 2026 für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Damit startet Rockstar Games die nächste Phase der Marketingkampagne für den wohl wichtigsten Spiele-Release des Jahres – wenn nicht sogar Jahrzehnts.Zum Vorverkaufsstart hat Rockstar neues Material zum Spiel veröffentlicht und auch das offizielle Cover gezeigt (Video Unten). Dieses bleibt dem typischen Stil der Reihe treu und zeigt mehrere stilisierte Szenen, Figuren, Fahrzeuge und Tiere aus der neuen Version von Vice City. Zudem hat der Publisher seine Social-Media-Auftritte auf den kommenden Release ausgerichtet.Für die Spielebranche ist der Termin längst mehr als nur ein Release-Datum. Grössere Publisher meiden den Zeitraum rund um den November gezielt, um mit eigenen Veröffentlichungen nicht direkt gegen GTA 6 antreten zu müssen. Wer im gleichen Zeitfenster startet, müsste wohl mit weniger Aufmerksamkeit und möglichen Einbussen rechnen.

Eine PC-Version ist weiterhin nicht angekündigt. Spieler am Rechner dürften deshalb länger warten müssen, wie es bei früheren Rockstar-Titeln bereits der Fall war. GTA 5 erschien zunächst für Konsolen, die PC-Version folgte erst später. Weil GTA 6 vorerst nur auf Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheint, könnte das auch den Verkauf aktueller Konsolen ankurbeln.



Take-Two-CEO Strauss Zelnick bezeichnete GTA 6 zuletzt als den "meist erwarteten Entertainment-Titel aller Zeiten". Der Rockstar-Mutterkonzern rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit Nettobuchungen von 8 bis 8,2 Milliarden US-Dollar. (dow)

