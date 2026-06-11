cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google bestätigt Ausfall der Gemini-App
Quelle: Depositphotos

Google bestätigt Ausfall der Gemini-App

Die KI-App Gemini verweigerte gestern während Stunden ihren Dienst. Google hat das Problem bestätigt und im Tagesverlauf eine Lösung implementieren können.
11. Juni 2026

     

Gestern Mittwoch konnten unzählige Smartphone-Nutzer nicht auf Googles KI-App Gemini zugreifen, so ein Bericht von "Heise". Auf X oder Reddit häuften sich schnell einmal die Klagen, wonach die App entweder nicht auf Eingaben reagierte oder Eingaben mit Fehlermeldungen quittierte, wobei die Fehlercodes 1076 oder 1099 ausgegeben wurden.

Google hat das Fehlverhalten dann via Status-Dashboard von Google Workspace bestätigt. Der Konzern meldete zu Beginn lediglich, es trete bei Gemini ein Problem auf und die Technikteams würden dieses untersuchen. Das Problem scheint auch nur die App betroffen zu haben. Sowohl der API-Zugriff als auch der Betrieb im Browser sollen laut "Heise" vom Problem nicht betroffen gewesen zu sein.


Im Verlauf des gestrigen Abends gab Google dann Entwarnung und meldete, das Problem sei behoben. Wie Analysen gezeigt hätten, sei für den Ausfall eine Leistungsbeeinträchtigung in der Backend-Datenbank verantwortlich gewesen, die sich durch eine optimierte Lastverteilung habe aufheben lassen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Google lanciert Gemini 3.5 Live Translate

 11. Juni 2026 - Das neuste Audiomodell von Google bietet Sprachübersetzung fast in Echtzeit in über 70 Sprachen und steht für Entwickler, Unternehmen und via Google Translate App auf Mobilgeräten zur Verfügung.

Google I/O: Nutzungslimiten von Gemini neu von Rechnerleistung abhängig

 21. Mai 2026 - Google hat die Art und Weise geändert, wie bei Gemini die Nutzungsbegrenzungen berechnet werden. Neu bestimmen nicht mehr die Anzahl Prompts, sondern die Komplexität und Feature-Nutzung die Nutzungslimiten.

Google bringt Gemini als Mac-App

 16. April 2026 - Google bietet Gemini neu auch als native App für MacOS an. Die Anwendung soll KI-Hilfe direkter auf den Desktop bringen und sich enger in den Arbeitsalltag auf dem Mac einfügen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Cloud-Heimkehr: Eine KMU-Rechnung
Mehr Freiraum fürs Kerngeschäft
Wer seine Cloud nicht im Griff hat, zahlt doppelt
CloudOps & FinOps mit Omada SDN
«Run Anything Anywhere» klingt gut - aber was bedeutet das?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER