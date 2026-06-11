Google bestätigt Ausfall der Gemini-App

Gestern Mittwoch konnten unzählige Smartphone-Nutzer nicht auf Googles KI-App Gemini zugreifen, so ein Bericht
von "Heise". Auf X oder Reddit häuften sich schnell einmal die Klagen, wonach die App entweder nicht auf Eingaben reagierte oder Eingaben mit Fehlermeldungen quittierte, wobei die Fehlercodes 1076 oder 1099 ausgegeben wurden.
Google hat das Fehlverhalten dann via Status-Dashboard von Google
Workspace bestätigt. Der Konzern meldete zu Beginn lediglich, es trete bei Gemini ein Problem auf und die Technikteams würden dieses untersuchen. Das Problem scheint auch nur die App betroffen zu haben. Sowohl der API-Zugriff als auch der Betrieb im Browser sollen laut "Heise" vom Problem nicht betroffen gewesen zu sein.
Im Verlauf des gestrigen Abends gab Google dann Entwarnung
und meldete, das Problem sei behoben. Wie Analysen gezeigt hätten, sei für den Ausfall eine Leistungsbeeinträchtigung in der Backend-Datenbank verantwortlich gewesen, die sich durch eine optimierte Lastverteilung habe aufheben lassen.
(rd)