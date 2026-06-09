Google AI Plus wird billiger und besser

Das Einstiegs-Abo zur Nutzung vom Googles KI Gemini wird günstiger. Bisher kostete das Abonnement Google
AI Plus pro Monat 7.99 US-Dollar, in den verschiedenen Ländern jeweils umgerechnet auf die lokale Währung. Ab sofort beträgt der Preis monatlich 4.99 Dollar, was in der Schweiz zu 5 Franken wird. Gleichzeitig erhöht sich der inbegriffene Cloudspeicher: Es gibt jetzt 400 statt wie bisher 200 GB. Neu stehen zudem Gemini 3.1, Deep Research, Gemini Omni und mehr Kapazität bei NotebookLM zur Verfügung. Was gleich bleibt, ist die gegenüber der kostenlosen Variante verdoppelte KI-Nutzungslimite – aber das Kontextfenster ist beim Plus-Abo mit 128‘000 Tokens deutlich kleiner als bei den höherpreisigen Abos. Wer mehr Kapazität und KI-Nutzung benötigt, erhält mit Google AI Pro (5 TB, vierfache Limite für 17 Franken pro Monat) oder der neuen Variante AI Ultra (ab 100 Franken monatlich, ab 20 TB, bis zu 20-fache Limite, Youtube Premium inklusive) nochmals deutlich mehr.
Dass Google den Preis der Plus-Variante senkt, ist interessant, heisst es doch allgemein, dass die Preise für KI-Abos die für den Anbieter anfallenden Kosten kaum decken. Auf der anderen Seite sind auch die anderen KI-Anbieter daran, ihre Dienste einem breiteren Publikum schmackhaft zu machen, was natürlich auch über den Preis funktioniert. Parallel dazu fliessen früher den höheren Aboklassen vorbehaltene Funktionen zunehmend in die günstigsten oder gar kostenlosen Varianten ein. Ein Beispiel ist OpenAI, das die Sicherheitsfunktion Lockdown Mode derzeit auf sämtliche User ausrollt ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
(ubi)