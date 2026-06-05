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WSL wird zur Plattform für Linux-Container
Quelle: Microsoft

WSL wird zur Plattform für Linux-Container

Das Windows Subsystem for Linux soll zu einer Plattform für Linux Container erweitert werden. Eine erste Public Preview will Microsoft in einigen Monaten vorstellen.
5. Juni 2026

     

Microsoft will das Windows Subsystem for Linux (WSL) weiter ausbauen und hat an der Build-Konferenz diese Woche WSL Container angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Container-Plattform, womit Linux-Container direkt in WSL betrieben werden können.

Wie der Konzern in einem Blog Post erklärt, bieten WSL Container eine integrierte Möglichkeit, um Linux-Container unter Windows zu erstellen, auszuführen und mit ihnen zu interagieren. Für die Erstellung von WSL-Containern will Microsoft entsprechende CLI und APIs zur Verfügung stellen. Mit Letzteren lassen sich Linux Container programmiertechnisch nativ aus Windows-Apps ansprechen.


Bis es soweit ist, wird aber noch einige Zeit ins Land ziehen. Microsoft stellt eine erste Public Preview für die kommenden Monate in Aussicht. Wer sich für den Fortgang der Entwicklung interessiert, kann die Arbeiten auf dem WSL-Repository bei Github mitverfolgen. (rd)


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