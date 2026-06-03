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Microsoft Build: Die Vision einer Agent-zentrierten Gerätegeneration
Quelle: Microsoft

Microsoft Build: Die Vision einer Agent-zentrierten Gerätegeneration

Die Welt von morgen wird von KI-Agenten durchdrungen und definiert sein, so Microsoft. Für diese Ära hat das Unternehmen nun zwei neue Gerätekonzepte unter dem Namen Project Solara vorgestellt, bei denen die Nutzung von Agents im Zentrum steht.
3. Juni 2026

     

Laut Microsoft ist eine von KI-Agents durchdrungene und definierte Ära in Griffnähe. Und an der Entwicklerkonferenz Build stellte das Unternehmen seine Vision für Geräte vor, die den Ansprüchen dieser neuen Welt gerecht werden sollen. Gezeigt wurden zwei Konzepte von Geräten: Zum einen eine elektronische Badge-Karte, zum anderen ein Gerät für den Tisch, das stark an einen Smart Home Hub erinnert.

Allgemein gesprochen will Microsoft offenbar ein Ökosystem an neuen Geräten bauen, die speziell auf verschiedene Ansprüche von Nutzern im privaten sowie geschäftlichen Kontext ausgelegt sind. Die beiden gezeigten Geräte sollen einen Eindruck vermitteln, wie solche Geräte in der Praxis funktionieren sollen.


Das grosse Stichwort rund um Solara ist "Chip-to-Cloud Platform": Microsoft will die KI-Geräte als durchgängiges Ökosystem gestalten. Gleichzeitig wird aber versichert, dass die Plattform für eine "offene Multi-Agent-Welt" konzipiert sein soll.
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
Das Project Solara Badge Device Concept ist die besonders mobile Variante dieses neuen KI-Computers. Der Formfaktor gleicht einem Smartphone und soll den Nutzer begleiten, wenn er gerade keinen Computer zur Hand hat, so Microsoft. Das Touchscreen-Gerät hat an der Stirnseite eine Kamera und Sprachsteuerung, mit WiFi- und 5G-Konnektivität soll der Badge die Verbindung zur Cloud halten.

Das Desk Device Concept ist derweil ein kleiner KI-Helfer mit Screen, der auf dem Schreibtisch Platz finden soll. Die Nutzung ist laut Microsoft sowohl als Stand-alone-Gerät (mit oder ohne externem Display) als auch verbunden mit einem Windows-Rechner (via Bluetooth) möglich.


Mehr Informationen rund um das Solara-Konzept finden sich hier auf dem Microsoft-Blog. (win)



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