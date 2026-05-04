Microsoft bringt Agent 365 für 12 Franken pro User an den Start

Microsoft hat den offiziellen Startschuss für die Plattform Agent 365 gegeben. Dabei handelt es sich um eine "Kontrollebene für Agents", wie es Microsoft
formuliert. Diese sei nötig, denn die zentrale Herausforderung bei einer steigenden Zahl von Agents im Unternehmen sei vor allem deren Orchestrierung und die End-to-End-Transparenz über alle Agents hinweg.
Agent 365 soll also beim Monitoring, der Governance und der Sicherheit rund um den Einsatz von Agents in Firmen helfen. Microsoft betont dabei, dass die Plattform nicht nur eigene Agents unterstützt, sondern auch solche der eigenen Ökosystem-Partner.
Kommende Previews sollen etwa mehr Möglichkeiten rund um den Einsatz von Agents in Windows 365 sein oder die Steuerung von Agents, die mit eigenen Credentials und Berechtigungen ihren Dienst verrichten.
Agent 365 ist ab sofort für Unternehmenskunden verfügbar. Die Kosten liegen bei der Standalone-Version bei 12.10 Franken pro Nutzer und Monat. Alternativ gibt’s Agent 365 auch im Enterprise-Lizenzpaket E7 (Frontier Suite) für knapp 86 Franken monatlich pro User.Hier gibt’s
vertiefte Informationen rund um Agent 365.
(win)