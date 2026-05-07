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Entwurf für PCIe-8.0-Spezifikationen verabschiedet
Quelle: Depositphotos

Entwurf für PCIe-8.0-Spezifikationen verabschiedet

Mit der Draft-Version 0.5 wurde ein erster Entwurf für die kommende Spezifikation von PCI Express 8.0 veröffentlicht. Der neue Bus-Standard unterstützt eine bidirektionale Bandbreite von 1 TB/s.
7. Mai 2026

     

Die PCI-SIG, das für die Entwicklung der PCIe-Schnittstelle verantwortliche Gremium, hat einem Bericht von "Toms Hardware" zufolge die Spezifikationen für die kommende PCIe-Version 8.0 veröffentlicht. Der nun vorliegende erste Entwurf legt die architektonischen Anforderungen fest, auf denen die PCI-SIG-Mitglieder Prototypen entwickeln können, um ihre endgültigen Vorschläge einzureichen.

In der jetzt vorliegenden Version 0.5 der PCI-Express-Spezifikationen wird bekräftigt, dass die Transferrate wie vorgesehen 256 Gigatransfers pro Sekunde erreichen soll, woraus eine bidirektionale Bandbreite von 1 TB/s ermöglicht wird. Ebenfalls vorgesehen sind PAM4-Signalisierung mit Forward Error Correction (FEC) und Flit-Mode-Codierung.


Die Version 0.5 beinhaltet erstmals den vollständigen Entwurf der Spezifikationen, inklusive aller elektrischen und softwarebezogenen Faktoren. Hinzu kommen Aspekte wie Abwärtskompatibilität oder die Evaluierung einer neuen Konntektoren-Technologie. Dennoch ist der Entwurf noch nicht endgültig und Teile der Spezifikation wie elektrische Parameter oder Protkolle können noch angepasst werden.

Mit der Verabschiedung des finalen Standards wird 2028 gerechnet. (rd)
(Quelle: PCI-SIG)
(Quelle: Depositphotos)


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