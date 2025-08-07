cnt
PCIe 8.0 ermöglicht bis zu 1 TB/s
Quelle: PCI-SIG

PCIe 8.0 ermöglicht bis zu 1 TB/s

Die PCI-SIG hat die Entwicklung von PCI Express 8.0 angekündigt. Die neue Spezifikation soll bis 2028 erscheinen und richtet sich an datenintensive Anwendungen wie KI und HPC.
7. August 2025

     

Die PCI-SIG (Special Interest Group) hat Angaben rund um die Entwicklung der PCIe-8.0-Spezifikation (PCI Express) bekannt gegeben. Diese soll eine Datenrate von 256 GT/s (Gigatransfers pro Sekunde) erreichen und damit die Leistung der PCIe 7.0-Spezifikation auf bis zu 1 TB/s in x16-Konfigurationen verdoppeln. Die Veröffentlichung an Mitglieder ist bis 2028 geplant.

Ziel der neuen Generation ist es laut PCI-SIG, Anforderungen datenintensiver Anwendungen wie Künstliche Intelligenz, Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Edge- und Quantencomputing zu erfüllen. Geplant sind unter anderem Verbesserungen bei Latenz, Fehlertoleranz (FEC) und Energieeffizienz. Die Rückwärtskompatibilität mit früheren PCIe-Versionen soll gewahrt bleiben.


Die PCI-SIG verfolgt ungefähr im Dreijahresrhythmus die Verdopplung der Bandbreite. Die Spezifikationen für PCIe 7.0 wurden erst im Juni dieses Jahres verabschiedet, PCIe 6.0 ist gerade erst im Enterprise-Umfeld angekommen, während im Endkundengeschäft PCIe 5.0 daran ist, sich zu etablieren. Bis der Durchschnittsanwender also mit PCIe 8.0 in Berührung kommt, dürften noch einige Jahre ins Land ziehen. (mw)


