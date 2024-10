Samsung kündigt neue SSD fürs PCI-5.0-Interface an

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung hat seine neue PCIe-5.0-SSD-Serie mit der Modellkennung PM9E1 angekündigt, mit der man jetzt in Massenproduktion gegangen ist. Die SSDs arbeiten mit einem 5-nm-Controller und Samsungs V-NAND-Technologie der achten Generation, wodurch eine ausserordentliche Performance und verbesserter Energieeffizienz von 50 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell resultieren soll.Dank der PCIe-5.0-Schnittstelle mit ihren acht Kanälen konnten die sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten gegenüber der Vorgängerserie mehr als verdoppelt werden. So sollen beim Schreiben Durchsätze von bis zu 13 Gigabyte pro Sekunde erreicht werden, während bei Lesevorgängen das Ende der Fahnenstange bei 14,5 GB/s erreicht wird. Laut Samsung profitieren insbesondere datenintensive KI-Anwendungen von der Performance, indem ein 14 GB grosses Sprachmodell in gerade einmal einer Sekunde in den Arbeitsspeicher gelesen werden kann.Samsungs neue PM9E1-Familie ist in Kapazitäten von 512 GB, 1 TB, 2 TB sowie 4 TB verfügbar. Wann die neuen SSDs im Handel verfügbar werden oder wie es mit den Preisen aussieht, liess Samsung noch offen. (rd)