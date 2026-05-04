cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Gamestop macht Übernahmeangebot für Ebay
Quelle: Depositphotos

Gamestop macht Übernahmeangebot für Ebay

Im Vergleich zu Ebay ist Gamestop recht klein. Trotzdem will der Spiele-Einzelhändler nun den Online-Riesen übernehmen. Geboten werden 56 Milliarden Dollar.
4. Mai 2026

     

Die auf Games und Unterhaltung spezialisierte Ladenkette Gamestop hat Pläne zur Übernahme des Online-Marktplatzes Ebay vorgestellt. Gamestop-CEO Ryan Cohen sagte dem "Wall Street Journal", dass er ein Gebot für die Plattform über 56 Milliarden Dollar respektive 125 Dollar pro Aktie vorlegen wolle. Rund fünf Prozent der Aktien von Ebay seien bereits im Besitz von Gamestop. Cohens recht ambitionierter Plan: Ebay soll grösser als Amazon werden, er sprach auch von hunderten Milliarden Dollar. "Ebay sollte – und wird – sehr viel mehr wert sein", so Cohen. Nur einen Tag darauf veröffentlichte sein Unternehmen dann offiziell das Übernahmeangebot für den genannten Preis.

Das Geld soll zumindest teilweise von aussen kommen. So habe er bereits eine Zusage für einen Kredit über 20 Milliarden Dollar von der TF Bank, so der Gamestop-CEO weiter.


Und offenbar meint es Cohen ernst. Falls Ebay selbst nicht auf das Angebot einsteigt, wolle er mit seinem Angebot direkt auf die Aktionäre zugehen. Immerhin liegt dieses mehr als 45 Prozent über dem Aktienpreis von vergangener Woche. Die Aktie von Ebay stieg in Folge der Ankündigung denn auch um etwa 12 Prozent. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Ebay trainiert KI mit Kundendaten

 23. April 2025 - Ebay hat seine Datenschutzerklärung dahingehend aktualisiert, dass personenbezogene Nutzerdaten zum Trainieren der KI verwendet werden können.

Meta integriert Ebay in Marketplace

 9. Januar 2025 - Ebay-Angebote werden in den Ländern Deutschland, Frankreich und den USA neu auch auf Facebook Marketplace angezeigt. Meta reagiert damit auf eine Strafe der EU.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER