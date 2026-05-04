Gamestop macht Übernahmeangebot für Ebay

Die auf Games und Unterhaltung spezialisierte Ladenkette Gamestop hat Pläne zur Übernahme des Online-Marktplatzes Ebay
vorgestellt. Gamestop-CEO Ryan Cohen sagte dem "Wall Street Journal", dass er ein Gebot für die Plattform über 56 Milliarden Dollar respektive 125 Dollar pro Aktie vorlegen wolle. Rund fünf Prozent der Aktien von Ebay seien bereits im Besitz von Gamestop
. Cohens recht ambitionierter Plan: Ebay soll grösser als Amazon werden, er sprach auch von hunderten Milliarden Dollar. "Ebay sollte – und wird – sehr viel mehr wert sein", so Cohen. Nur einen Tag darauf veröffentlichte sein Unternehmen dann offiziell das Übernahmeangebot für den genannten Preis.
Das Geld soll zumindest teilweise von aussen kommen. So habe er bereits eine Zusage für einen Kredit über 20 Milliarden Dollar von der TF Bank, so der Gamestop-CEO weiter.
Und offenbar meint es Cohen ernst. Falls Ebay selbst nicht auf das Angebot einsteigt, wolle er mit seinem Angebot direkt auf die Aktionäre zugehen. Immerhin liegt dieses mehr als 45 Prozent über dem Aktienpreis von vergangener Woche. Die Aktie von Ebay stieg in Folge der Ankündigung denn auch um etwa 12 Prozent.
(win)