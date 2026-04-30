Google Fotos digitalisiert den Kleiderschrank

Ein neues Feature in Google
Fotos wird bald dabei helfen, die passende Garderobe auszusuchen. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag
ankündigt, erkennt das neue "Wardrobe"-Feature mithilfe von Künstlicher Intelligenz auf den gespeicherten Fotos automatisch Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires. Der so generierte digitale Kleiderschrank lässt sich nach Kategorien filtern und die gefundenen Kleidungsstücke können nach Belieben zu Outfits kombiniert werden. Diese lassen sich dann digital anprobieren, mit Freunden teilen oder in einem digitalen Moodboard speichern. Dabei lassen sich beliebig viele Moodboards anlegen, etwa für Hochzeiten oder Städtereisen.
Ob sich das Feature auch ausschalten lässt, wird im Blog Post nicht verraten. Ebenfalls offen ist, ob Google die persönlichen Daten für personalisierte Werbung nutzen wird. Das "Wardrobe"-Feature wird im Sommer in Google Fotos ausgerollt, zuerst für Android-Geräte, später auch für Apples iOS-Plattform.
(rd)