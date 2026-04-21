Peoplefone führt neue Cloud-Telefonanlage vPBX ein

Telefonieprovider Peoplefone
hat mit Peoplefone vPBX eine neue Generation seiner Cloud-Telefonie vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Weiterentwicklung der bisherigen Lösung Peoplefone Hosted, wie das Unternehmen mitteilt, die komplett inhouse entwickelt wurde. Die neue virtuelle Telefonanlage richtet sich an KMU und soll mehr Funktionen bei zugleich höherer Kostentransparenz bieten.
Als zentrales Merkmal der Variante Peoplefone vPBX Plus nennt Peoplefone den integrierten Visual Callflow. Damit können Callflows entweder klassisch konfiguriert und anschliessend visuell dargestellt oder direkt grafisch modelliert werden, wobei die technische Konfiguration automatisiert erfolgensoll. Sio sollen sich komplexe Routing-Strukturen transparenter abbilden und der administrative Aufwand reduzieren lassen. Neu ist zudem eine Multi-Provisioning-Funktion für grössere Installationen. Über den Import per CSV-Datei lassen sich Benutzer, Rufnummern und unterstützte Endgeräte in einem Schritt anlegen. Die automatische Geräteprovisionierung soll Installationen und Migrationen beschleunigen.
Peoplefone bietet die neue Lösung in zwei Ausführungen an. vPBX Basic richtet sich an Start-ups und Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Benutzern. vPBX Plus ist für mittlere Unternehmen mit bis zu 150 Benutzern ausgelegt und umfasst zusätzliche Funktionen wie Visual Callflow, Multi Provisioning und erweiterte Berichte.
Peoplefone bietet die neue Lösung in zwei Ausführungen an. vPBX Basic richtet sich an Start-ups und Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Benutzern. vPBX Plus ist für mittlere Unternehmen mit bis zu 150 Benutzern ausgelegt und umfasst zusätzliche Funktionen wie Visual Callflow, Multi Provisioning und erweiterte Berichte.
Laut Peoplefone
ist die Plattform offen aufgebaut und lässt sich um zusätzliche Anwendungen wie API Smart Routing, Call Management oder Text-to-Speech erweitern. Auch die Anbindung externer Systeme und KI-Anwendungen soll über Schnittstellen und Tools wie Make oder Zapier möglich sein.
Weitere Funktionen sind laut Provider bereits in Vorbereitung. So soll Peoplefone vPBX Queue um ein einfaches Dashboard erweitert werden, das über eine API-Schnittstelle individuelle Auswertungen und eigene Dashboards ermöglicht. Auch beim Elastic SIP-Trunk plant Peoplefone weitere Optimierungen, damit Kunden Konfigurationen künftig direkt im Portal vornehmen können.
(mw)