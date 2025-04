Peoplefone lanciert KI-Software Studio

Peoplefone hat die KI-basierte Präsentationssoftware Studio vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Tool, das es erlaubt, Video-Präsentationen authentischer und lebendiger zu gestalten. Der User wird auf einer virtuellen Bühne präsentiert, der Inhalt der eigentlichen Präsentation wird wiederum so dargestellt, als würde der User vor oder neben einer grossen Leinwand stehen. Um diesen Effekt zu generieren, sind weder ein zusätzliches Setup noch zusätzliche Hardware erforderlich, eine normale Webcam reicht bereits aus. Peoplefone Studio lässt sich mit allen gängigen Videocall-Formaten wie Microsoft Teams, Zoom sowie Google Meet verwenden.Die Dienstleistung wird in den drei Paketen Starter, Pro und Enterprise angeboten. Je nach Wahl stehen zusätzliche Features wie verschiedene Show-Einstellungen, eine bessere Auflösung, Gestensteuerung sowie gebrandete Bühnen zur Verfügung. Studio ist sowohl für Windows- wie auch MacOS-Geräte verfügbar. Roger Vogler, Technical Manager bei Peoplefone preist Studio wie folgt an: "Die Video-Telefonie ist aus unserem Berufsalltag nicht mehr wegzudenken. Deshalb freut es uns, dass wir mit Peoplefone Studio die virtuellen Präsentationen auf ein neues Level heben können, von dem die Zuhörer ebenso profitieren wie die Präsentierenden selbst."Interessierte User können das Tool ab sofort 30 Tage lang kostenlos testen. (dok)