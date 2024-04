Peoplefone startet mit Mobile-Angebot für Geschäftskunden

Der Schweizer Telekomprovider Peoplefone hat sein Portfolio um Peoplefone Mobile erweitert. Dabei handelt es sich um ein Mobilfunkangebot, mit dem Peoplefone explizit Geschäftskunden adressiert und das vornehmlich über Partner vertrieben werden soll, die eine Kommission auf den Umsatz erhalten. Auf Wunsch kann das Angebot aber auch bei Peoplefone direkt gebucht werden – allerdings macht der Provider klar, dass man kein Direktgeschäft anstrebe. Unabhängig von der Bezugsquelle verspricht Peoplefone das "bequemste Mobile-Abo der Schweiz", wobei Endkunden einen direkten Ansprechpartner bei Peoplefone erhalten und zudem in einem Vertrag sämtliche Mobile-Abos ihrer Mitarbeitenden verwalten können. Zudem soll der Kunde über das Peoplefone-Portal immer die volle Kontrolle über alle Abos haben.Angeboten wird Peoplefone Mobile in drei Ausprägungen. Unter dem Namen Mobile S bekommt der Kunde für 25 Franken pro Monat 3000 Freiminuten ins Schweizer Fest- und Mobilnetz, 30 GB Daten sowie 3000 SMS. Mobile M für 42 Franken monatlich beinhaltet nebst den 3000 Freiminuten (Schweiz, Europa sowie weitere Länder der sogenannten Zone 3 wie USA, Kanada, UK, Türkei oder Thailand) 200 GB Daten in der Schweiz, 30 GB Daten in Europa und in der Zone 3 sowie 3000 SMS in der Schweiz und Europa sowie in der Zone 3.Für 65 Franken monatlich schliesslich kriegt man das Abo Mobile L, dass ebenfalls 3000 Freiminuten und 3000 SMS (Schweiz, Europa sowie Zone 3) und 200 GB Daten in der Schweiz beinhaltet, darüber hinaus aber 50 GB Daten in Europa plus Zone 3 sowie 1 GB Daten international und 100 Freiminuten international (Zone 4). Welche Länder bei welchem Abo respektive in welcher Zone genau enthalten sind, kann man auf der Peoplefone-Website einsehen . Das Angebot basiert auf dem Netz von Sunrise. (mw)