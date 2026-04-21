Apple-CEO Tim Cook tritt zurück

Tim Cook (Bild, rechts) gibt nach über 15 Jahren an der Spitze von Apple seinen Posten auf. Per 1. September wird er als CEO des US-amerikanischen Konzerns zurücktreten. Er bleibt dem Unternehmen jedoch treu und übernimmt künftig die Rolle als Vorstandsvorsitzender. Der Schritt sei "Ergebnis eines sorgfältig durchdachten, langfristigen Nachfolgeplanungsprozesses", teilt Apple mit.
Auf Cook folgt John Ternus, aktuell Senior Vice President of Hardware Engineering. Ternus kam 2001 zum Produktdesign-Team von Apple und wurde 2013 Vice President of Hardware Engineering, 2021 trat er dann als Senior Vice President of Hardware Engineering in die Führungsriege ein. Laut Apple war Ternus massgeblich an der Einführung mehrerer neuer Produktlinien beteiligt, darunter das iPad und die AirPods, sowie an vielen Produktgenerationen von iPhone, Mac und Apple Watch
Cook wird seine Rolle als CEO über den Sommer hinweg weiterführen und mit Ternus zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Als Vorstandsvorsitzender soll Cook das Unternehmen aber auch künftig in verschiedenen Bereichen unterstützen, darunter beispielsweise bei der Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern weltweit.
"Es war das grösste Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein und das Vertrauen erhalten zu haben, ein so aussergewöhnliches Unternehmen zu leiten. Ich liebe Apple von ganzem Herzen und bin so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit einem Team von so genialen, innovativen, kreativen und zutiefst engagierten Menschen zusammenzuarbeiten, die sich unermüdlich dafür eingesetzt haben, das Leben unserer Kunden zu bereichern und die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu schaffen", sagt Cook. "John Ternus hat den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Ehre zu führen. Er ist ein Visionär, dessen Beiträge zu Apple in den letzten 25 Jahren bereits unzählbar sind, und er ist ohne Frage die richtige Person, um Apple in die Zukunft zu führen. Ich könnte kein grösseres Vertrauen in seine Fähigkeiten und seinen Charakter haben und freue mich darauf, bei diesem Übergang und in meiner neuen Rolle als Executive Chairman eng mit ihm zusammenzuarbeiten."
Tim Cook kam 1998 zu Apple
. Er wurde 2011 CEO und folgte in dieser Rolle auf den im selben Jahr verstorbenen Mitgründer Steve Jobs. Unter Cooks Führung ist Apple von einer Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden US-Dollar auf 4 Billionen US-Dollar gewachsen. "Ich bin zutiefst dankbar für diese Gelegenheit, Apples Mission weiterzuführen", sagte Ternus. "Da ich fast meine gesamte Karriere bei Apple verbracht habe, hatte ich das Glück, unter Steve Jobs zu arbeiten und Tim Cook als meinen Mentor zu haben. Es war mir eine Ehre, die Produkte und Erlebnisse mitzugestalten, die die Art und Weise, wie wir mit der Welt und miteinander interagieren, so sehr verändert haben."
(sta)