Swisscom gewinnt 'Chip'-Netztest vor Salt und Sunrise

Beim alljährlichen Netztest
der Zeitschrift "Chip" machte heuer erneut Swisscom
das Rennen. Allerdings haben alle drei Telekommunikationskonzerne in sämtlichen Disziplinen die Wertung "Sehr gut" erreicht und die Unterschiede zwischen den Kontrahenten werden immer kleiner. Swisscom konnte die Gesamtnote von einer 1,07 auf eine 1,04 verbessern. Bei Salt
, im Vorjahr ebenfalls auf Platz zwei, stieg die Schlussnote um 0,06 Punkte auf eine 1,12, während Sunrise
sich mit einer 1,13 am meisten verbessern konnte; im Vorjahr holte sich der Anbieter noch eine 1,20.
Beim Blick auf die Teilnoten für die Bereiche Internet, Telefonie und Verfügbarkeit, holte sich Swiscom in allen Disziplinen den Sieg und konnte hier wie dort leicht dazugewinnen. In der Internetbewertung erreichte Sunrise ebenfalls wie im Vorjahr den zweiten Platz und liegt auch dieses Jahr wieder nur um Haaresbreite vor Salt. In der Kategorie Telefonie konnte sich Salt auf dem zweiten Rang minimal auf eine 1,18 verbessern, während Sunrise die Note von einer 1,29 auf eine 1,20 optimieren konnte. Laut "Chip" sorgten im Vorjahr hier ein höherer Anteil von abgebrochenen WhatsApp-Calls für Abzüge, was heuer nicht mehr der Fall war. Salt konnte indessen im Vorjahresvergleich bei der Verfügbarkeit dazugewinnen, während die beiden Marktbegleiter nur geringfügig zuzulegen vermochten.
Beim Test soll sich im Wesentlichen die UMTS-Abschaltung und der Wechsel auf LTE oder 5G positiv bemerkbar gemacht haben. Swisscom
und Sunrise
sollen den Wechsel bereits vollzogen haben, während Salt
UMTS noch bis Ende Jahr weiterbetreiben will. Für den Netztest, der durch das Unternehmen Net Check durchgeführt wurde, wurden 6357 Kilometer quer durch die Schweiz zurückgelegt, wobei 5 Grossstädte sowie 10 mittelgrosse und 20 kleinere Städte unter die Lupe genommen wurden. Auch wurde die Netzqualität auf 1270 Kilometern der SBB getestet.
Unter dem Strich stellen die Tester den Schweizer Netzen ein hervorragendes Zeugnis aus, Fehler hätten sich im Test kaum ergeben. Als Beispiel wird die Zahl der unterbrechungsfreien Telefonate genannt: Von den knapp 12'000 Anrufen wurden gerade einmal 16 unterbrochen. Auch bei den Downloadraten erreichten 93,4 Prozent aller Downloads eine Performance von 100 Mbps und mehr, bei Sunrise und Salt betrug der Anteil immerhin 86,1 respektive 80,2 Prozent. Näher liegen die Telcos bei den Uploads beieinander: Bei Swisscom erreichten 95,8 Prozent der Übertragungen einen Speed von 20 Mbps oder mehr, bei Salt waren es 94,4 und bei Sunrise 94,2 Prozent.
(rd)