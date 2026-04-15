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Neue Plattform bietet spannende Daten aus Zürcher Gemeinden
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich

Neue Plattform bietet spannende Daten aus Zürcher Gemeinden

Der Kanton Zürich bietet mit einer neuen offenen Datenplattform spannende Einblicke in alle 160 Gemeinden des Kantons. Geboten werden viele Infos zu Steuersätzen, Bildung, Mobilität, Raum, Bevölkerung und vielem mehr – alles filterbar und bereit für den Export.
15. April 2026

     

Das Statistische Amt des Kanton Zürichs hat eine neue offene Datenplattform lanciert, in der Daten aus den Zürcher Gemeinden einfach für die Bevölkerung und Wirtschaft zugänglich gemacht werden. Die Plattform heisst "Zürcher Gemeinden in Zahlen" und ist an dieser Stelle zu finden. Geboten wird ein bemerkenswert breiter Fächer an unterschiedlichen Informationen der Zürcher Gemeinden.

So gibt es beispielsweise Daten zu Steuern und Finanzen der einzelnen Gemeinden, demografische Kennzahlen, Informationen zu Wahlverhalten, Mobilität, Bildung oder Eheschliessungen (respektive Scheidungen) sowie verschiedenste Daten zu Bauzonen und Flächenreserven im Kanton. Die Benutzeroberfläche lässt dabei eine einfache Filterung nach einzelnen Gemeinden zu und erlaubt so auch den Vergleich mehrerer Gemeinden gleichzeitig.


Die Plattform biete der Bevölkerung einen einfachen Zugang zu verlässlichen, relevanten und aktuellen Daten für alle 160 Gemeinden des Kantons, wie Andrea Schnell, Co-Amtsleiterin des statistischen Amtes des Kanton Zürichs gegenüber "SRF" erklärt.
(Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich)
(Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich)
Der Besuch auf der Plattform bietet sich sowohl für neugierige Bürgerinnen und Bürger als auch für die aktive Meinungsbildung und die Forschung an. Ausserdem können gewisse Informationen – wie die verschiedenen Statistiken rund um Steuern oder Wohnraum – etwa für Personen, die einen Umzug ins Auge fassen, spannend sein.

Die Daten sind dabei nicht nur einsehbar, sondern können auch als Excel-Datei, CSV oder als Bilddatei mit der zugehörigen Karte (siehe Bild oben) heruntergeladen und genutzt werden. (win)
(Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich)
(Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich)


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