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Zielgerade: Channel-Lohnumfrage ausfüllen - mit Glück gewinnen
Quelle: Depositphotos

Zielgerade: Channel-Lohnumfrage ausfüllen - mit Glück gewinnen

Die grosse Channel-Lohnumfrage 2026 von "IT Reseller" läuft noch bis Mittwoch. Wer im Schweizer IT-Channel arbeitet, kann mit wenigen Minuten Aufwand zu einem aussagekräftigen Lohnbild beitragen – und hat die Chance auf attraktive Preise.
14. April 2026

     

Nehmen Sie jetzt noch an unserer grossen Lohnumfrage teil, die bis zum 15. April 2026 läuft. Wie entwickeln sich die Saläre im Schweizer IT-Channel? Welche Unterschiede gibt es je nach Alter, Funktion, Erfahrung oder Kanton? Genau das und mehr will die "Swiss IT Magazine"-Schwestermarke "IT Reseller" mit der aktuellen Lohnumfrage 2026 aufzeigen.

Damit die Auswertung möglichst aussagekräftig ausfällt, sind Sie gefragt. Die Befragung richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte von Resellern, IT-Dienstleistern, Distributoren, Integratoren und Herstellern mit Channel-Bezug.


Jetzt an der Lohnumfrage 2026 teilnehmen!

Die Teilnahme erfolgt anonym und dauert nur wenige Minuten. Eine E-Mail-Adresse ist nur erforderlich, wenn man an der begleitenden Verlosung teilnehmen möchte. Die Resultate erscheinen in der Mai-Ausgabe von "IT Reseller" sowie online. Sie liefern eine wertvolle Orientierung für Mitarbeitende bei Gehaltsfragen und bieten Unternehmen einen kompakten Überblick über die aktuelle Lohnsituation im Schweizer Channel.

Parallel haben Sie die Chance, sich einen von vielen spannenden Gewinnen zu sichern. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Apple Watch Series 11, ein Xiaomi-Smartphone, einen Canon-Fotodrucker Selphy CP-1500, zwei Google TV Streamer (4K) sowie zwei Powerbanks von Mobilezone. (sta)


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