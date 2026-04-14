Zielgerade: Channel-Lohnumfrage ausfüllen - mit Glück gewinnen

Nehmen Sie jetzt noch an unserer grossen Lohnumfrage teil, die bis zum 15. April 2026 läuft. Wie entwickeln sich die Saläre im Schweizer IT-Channel? Welche Unterschiede gibt es je nach Alter, Funktion, Erfahrung oder Kanton? Genau das und mehr will die "Swiss IT Magazine"-Schwestermarke "IT Reseller" mit der aktuellen Lohnumfrage 2026 aufzeigen.Damit die Auswertung möglichst aussagekräftig ausfällt, sind Sie gefragt. Die Befragung richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte von Resellern, IT-Dienstleistern, Distributoren, Integratoren und Herstellern mit Channel-Bezug.Die Teilnahme erfolgt anonym und dauert nur wenige Minuten. Eine E-Mail-Adresse ist nur erforderlich, wenn man an der begleitenden Verlosung teilnehmen möchte. Die Resultate erscheinen in der Mai-Ausgabe von "IT Reseller" sowie online. Sie liefern eine wertvolle Orientierung für Mitarbeitende bei Gehaltsfragen und bieten Unternehmen einen kompakten Überblick über die aktuelle Lohnsituation im Schweizer Channel.Parallel haben Sie die Chance, sich einen von vielen spannenden Gewinnen zu sichern. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine, ein, einen, zweisowie zwei. (sta)