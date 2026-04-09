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Channel-Fachkräfte gesucht für Lohnumfrage 2026
Quelle: Unsplash/Claudio Schwarz (@purzlbaum)

Channel-Fachkräfte gesucht für Lohnumfrage 2026

"IT Reseller" führt derzeit die Channel-Lohnumfrage 2026 durch. Gesucht werden Fach- und Führungskräfte aus dem Schweizer IT-Channel, die mit ihrer Teilnahme helfen, ein aktuelles Bild der Lohnsituation in der Branche zu zeichnen. Unter den Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost.
9. April 2026

     

Wie entwickeln sich die Gehälter im Schweizer IT-Channel? Welche Unterschiede gibt es je nach Funktion, Erfahrung, Alter oder Region? Antworten auf diese Fragen soll die aktuelle Channel-Lohnumfrage 2026 liefern, die unsere Schwesterpublikation "IT Reseller" derzeit durchführt.

Zur Teilnahme eingeladen sind insbesondere Mitarbeitende von Resellern, Distributoren, Integratoren und Herstellern mit Channel-Bezug. Wer im Channel tätig ist – etwa in Verkauf, Presales, Consulting, Technik oder Management – kann mit wenigen Minuten Aufwand zur Datengrundlage beitragen.


Hier geht’s zur Channel-Lohnumfrage 2026

Die Umfrage wird anonym durchgeführt. Eine E-Mail-Adresse ist nur erforderlich, wenn man an der Verlosung der Teilnehmerpreise teilnehmen möchte.

Die Resultate werden in der Mai-Ausgabe von "IT Reseller" sowie online veröffentlicht. Für Channel-Mitarbeitende bieten sie eine hilfreiche Orientierung beim Vergleich des eigenen Lohns, für Arbeitgeber einen kompakten Überblick über das aktuelle Gehaltsniveau im Schweizer IT-Channel.

Unter den Teilnehmenden werden zudem verschiedene Preise verlost, darunter eine Apple Watch Series 11, ein Xiaomi-Smartphone, ein Canon-Fotodrucker Selphy CP-1500, zwei Google TV Streamer (4K) sowie zwei Powerbanks von Mobilezone. (mw)


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