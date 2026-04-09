Channel-Fachkräfte gesucht für Lohnumfrage 2026

Wie entwickeln sich die Gehälter im Schweizer IT-Channel? Welche Unterschiede gibt es je nach Funktion, Erfahrung, Alter oder Region? Antworten auf diese Fragen soll die aktuelle Channel-Lohnumfrage 2026 liefern, die unsere Schwesterpublikation "IT Reseller" derzeit durchführt.Zur Teilnahme eingeladen sind insbesondere Mitarbeitende von Resellern, Distributoren, Integratoren und Herstellern mit Channel-Bezug. Wer im Channel tätig ist – etwa in Verkauf, Presales, Consulting, Technik oder Management – kann mit wenigen Minuten Aufwand zur Datengrundlage beitragen.Die Umfrage wird anonym durchgeführt. Eine E-Mail-Adresse ist nur erforderlich, wenn man an der Verlosung der Teilnehmerpreise teilnehmen möchte.Die Resultate werden in der Mai-Ausgabe von "IT Reseller" sowie online veröffentlicht. Für Channel-Mitarbeitende bieten sie eine hilfreiche Orientierung beim Vergleich des eigenen Lohns, für Arbeitgeber einen kompakten Überblick über das aktuelle Gehaltsniveau im Schweizer IT-Channel.Unter den Teilnehmenden werden zudem verschiedene Preise verlost, darunter eine Apple Watch Series 11, ein Xiaomi-Smartphone, ein Canon-Fotodrucker Selphy CP-1500, zwei Google TV Streamer (4K) sowie zwei Powerbanks von Mobilezone. (mw)