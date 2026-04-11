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Amazons Satelliten-Internet geht im Sommer an den Start
Quelle: Amazon

Amazons Satelliten-Internet geht im Sommer an den Start

Nachdem 200 Satelliten für das Satelliteninternet Amazon Leo bereits ins All geschossen wurden, kündigt der Konzern jetzt an, mit dem Projekt gegen Mitte des Jahres offiziell an den Start zu gehen.
11. April 2026

     

Nachdem Amazon vor zwei Jahren die ersten Satelliten ins All geschossen hat, kündigt der Konzern laut einem Bericht von "Heise" jetzt an, Mitte des Jahres mit dem Satelliteninternet an den Start zu gehen. Wie Amazon-CEO Andy Jassy in einer Mitteilung an die Aktionäre verrät, wurden bis anhin 200 Satelliten in den Orbit geschossen und mehrere Tausend sollen in den kommenden Jahren folgen. Der offizielle Launch soll dann gegen Mitte des Jahres erfolgen. Insgesamt soll Amazon Leo, so die Bezeichnung von Amazons Satelliteninternet, aus 3236 Satelliten bestehen.

Bereits habe man auch schon Investitionszusagen von Unternehmen und Regierungen erhalten. So soll unlängst die Fluggesellschaft Delta Airlines angekündigt haben, für seine künftige Wifi-Implementierung auf Amazon Leo setzen zu wollen; ab 2020 sollen 500 Flugzeuge ausgerüstet werden. Als weitere Unternehmen werden AT&T, Vodafone oder die NASA genannt.


Im Gegensatz zu Elons Musks Starlinks-System soll Amazon Leo laut Jassy verschiedene Vorteile bieten. So soll Amazons Satelliteninternet eine deutlich höhere Performance bieten, die beim Uplink zwischen sechs und acht Mal und beim Downlink doppelt so schnell sein soll. Weiter sollen die Kosten deutlich tiefer zu liegen kommen als bei den verfügbaren Alternativen und last but not least soll Amazon Leo nahtlos in Amazons AWS-Infrastruktur integriert werden. (rd)


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