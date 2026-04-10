Neue Copilot-Funktionen für Word-Workflows

Microsoft hat die Copilot-Funktionalität in der Textverarbeitung Word verbessert. Wie der Konzern via Microsoft
365 Copilot Blog mitteilt
, wurden die neuen Funktionen für Anwender aus den Bereichen Recht, Finanzen und Compliance konzipiert, und sollen bei der Fertigstellung von Verträgen oder Richtlinien die Integrität von Dokumenten sicherstellen.
So stellt Copilot in Word präzise Änderungsverfolgungen auf Wort-Ebene zur Verfügung, womit Bearbeitungen transparent im Detail nachvollziehbar sind. Dazu sind kontextbezogene Kommentare möglich, die Textpassagen angeheftet werden. Neue Threads können direkt in Word angelegt, gelesen und beantwortet werden. Weitere Neuerungen betreffen das Anlegen von Inhaltsverzeichnissen, die anhand der Überschriften aktualisiert werden, oder Kopf- und Fusszeilen mit dynamischen Daten wie Seitenzahlen, die ebenso automatisch aktualisiert werden. Schliesslich liefert Copilot Meldungen über den Fortschritt und zeigt bei mehrstufigen Bearbeitungen in Echtzeit an, woran der Assistent gerade arbeitet.
Die neuen Features werden aktuell lediglich den Teilnehmern des Early-Access-Programms Frontier durch den Office Insider Beta Channel zur Verfügung gestellt.
(rd)