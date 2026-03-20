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SwiftKey-Backups nur noch mit Microsoft-Konto
Quelle: Depositphotos

SwiftKey-Backups nur noch mit Microsoft-Konto

Wer Daten von Microsofts SwiftKey-Tastatur sichern möchte, benötigt schon bald zwingend ein Microsoft-Konto. Die Einführung der OneDrive-Sicherung erfolgt in Phasen und soll bis 31. Mai abgeschlossen sein.
20. März 2026

     

Microsofts Software-Tastatur SwiftKey setzt für Backups bald zwingend ein Microsoft-Konto voraus. Wie "Heise" berichtet, werden SwiftKey-User, die ihre Tastatur mit einem Google- oder Apple-Konto verbunden haben, derzeit darüber informiert, dass sie die App fortan mit einem Microsoft-Konto verbinden müssen.

Wie Microsoft auf den SwiftKey-Supportseiten schreibt, wird die OneDrive-Sicherung in Phasen eingeführt und soll bis zum kommenden 31. Mai abgeschlossen sein. Der Konzern begründet den Schritt mit Microsofts Engagement für Datenschutz und Transparenz. Wann Anmeldungen mit Google- oder Apple-Konten nicht mehr funktionieren, ist nicht bekannt.


Bei der OneDrive-Sicherung werden das personalisierte Wörterbuch, Vorschläge für die Autokorrektur oder auch Themes gespeichert, die sich auch geräteübergreifend synchronisieren lassen. Alternativ hat man natürlich auch die Möglichkeit, auf die Funktion Backup & Sync zu verzichten. In dem Fall bleiben die Daten lokal auf dem Gerät gespeichert, können aber nicht mit anderen Smartphones synchronisiert werden. (rd)


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