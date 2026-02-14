Nutzer werden vor Publisher-Aus gewarnt

Bereits vor Jahresfrist hatte Microsoft verlauten lassen
, dass die DTP-Anwendung Publisher per Oktober 2026 eingestellt wird. Dabei streicht Microsoft nicht nur den Support, sondern nimmt die App faktisch aus dem Verkehr – etwa dadurch, dass sich auch keine bestehenden Dateien mehr öffnen lassen. Gemäss "Windows Latest
" hat Microsoft nun damit begonnen, die Nutzer aktiv auf das anstehende Publisher-Ende hinzuweisen. Innerhalb der Anwendung wird nun ein Hinweis eingeblendet, der die Anwender über das anstehende Publisher-Ende per Oktober hinweist.
Microsoft empfiehlt, bestehende Publisher-Files in andere Formate umzuwandeln – etwas PDFs. Für grössere Dateimengen stellt Microsoft auch ein PowerShell-Script bereit, um diese Aufgabe zu automatisieren. Das Öffnen und Bearbeiten von Publisher-Dateien nach Oktober 2026 wird dann nur noch mit einer Office-LTSC-2021-Lizenz – also der Kaufversion von Office anstelle des Microsoft-365-Abos – möglich.
(mw)