Nutzer werden vor Publisher-Aus gewarnt
Quelle: Depositphotos

Microsoft weist Nutzer nun aktiv auf das anstehende aus von Publisher hin, wenn die Anwendung geöffnet wird. Zudem wird ein PowerShell-Script bereitgestellt, um die Umwandlung von Publisher-Files zu automatisieren.
14. Februar 2026

     

Bereits vor Jahresfrist hatte Microsoft verlauten lassen, dass die DTP-Anwendung Publisher per Oktober 2026 eingestellt wird. Dabei streicht Microsoft nicht nur den Support, sondern nimmt die App faktisch aus dem Verkehr – etwa dadurch, dass sich auch keine bestehenden Dateien mehr öffnen lassen. Gemäss "Windows Latest" hat Microsoft nun damit begonnen, die Nutzer aktiv auf das anstehende Publisher-Ende hinzuweisen. Innerhalb der Anwendung wird nun ein Hinweis eingeblendet, der die Anwender über das anstehende Publisher-Ende per Oktober hinweist.


Microsoft empfiehlt, bestehende Publisher-Files in andere Formate umzuwandeln – etwas PDFs. Für grössere Dateimengen stellt Microsoft auch ein PowerShell-Script bereit, um diese Aufgabe zu automatisieren. Das Öffnen und Bearbeiten von Publisher-Dateien nach Oktober 2026 wird dann nur noch mit einer Office-LTSC-2021-Lizenz – also der Kaufversion von Office anstelle des Microsoft-365-Abos – möglich. (mw)




