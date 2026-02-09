cnt
LineageOS 23.2 bringt Material 3 Expressive mit
Quelle: Google

LineageOS 23.2 bringt Material 3 Expressive mit

Die Hauptneuerung in Version 23.2 des alternativen Android-ROMs LineageOS ist Support für die mit Android 16 eingeführte Designsprache Material 3 Expressive. Neue Hauptversionen von LineageOS erscheinen künftig im Halbjahresturnus.
9. Februar 2026

     

Die von Google mit Android 16 QPR1 im Oktober 2025 zunächst auf Pixel-Geräte ausgerollte neue Designsprache Material 3 Expressive kommt mit der neuesten Version 23.2 des verbreiteten Android-Custom-ROMs LineageOS auch auf ältere Smartphones, deren Hersteller dafür keinen Android-16-Support anbieten. Mit Version 23.2 ändert sich der Releasezyklus zudem auf halbjährliches Erscheinen der Hauptversionen, wie die Entwickler in den Release Notes ankündigen.


Die Unterstützung für Material 3 Expressive ist denn auch das Hauptfeature der neuen LineageOS-Version und bringt die optische Erfrischung mit passenden Animationen, Unschärfeeffekten und optimierten Menüs auch für verschiedene Systemapps mit. Ausserdem lässt sich das Menü für die Schnelleinstellungen vollständig an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen, was auch für die Grösse der Schnelleinstellungs-Widgets gilt. Dazu kommt ein erweiterter Dark Mode. (ubi)


