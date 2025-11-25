AMD erhöht GPU-Preise um mindestens 10 Prozent

AMD
soll seine Herstellerpartner darüber informiert haben, dass die Preise für GPUs um mindestens 10 Prozent steigen werden. Das berichtet unter anderem "Windows Central
". Grund dafür sind offenbar die hohen DRAM-Preise, welche auch Grafikkarten teurer werden lassen. Die DRAM-Preise sind durch die hohe Nachfrage auf AI-Rechenzentren zuletzt stark gestiegen.
Am stärksten dürften die Preiserhöhungen bei AMDs Radeon-RX-9000-Serie zu spüren sein. Hier seien die Preise gewisser Modelle zuletzt in Richtung des offiziellen Listenpreises geklettert und könnten darüber hinaus gehen. Bis Anfang 2026 könnten die höheren GPU-Preise dann auch bei den Endkunden spürbar werden, da die PC-Hersteller respektive die Händler ihre Margen retten wollen.
Gleichzeitig ist zu lesen, dass man Grafikkarten rund um den aktuellen Black-Friday durchaus als Schnäppchen kriegen kann. Wer also Bedarf hat, tut unter Umständen gut daran, zuzuschlagen.
(mw)