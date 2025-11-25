cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
AMD erhöht GPU-Preise um mindestens 10 Prozent
Quelle: AMD

AMD erhöht GPU-Preise um mindestens 10 Prozent

Die hohen DRAM-Preise sorgen dafür, dass AMD die Preise für Grafikkarten erhöhen muss. Die Rede ist von mindestens 10 Prozent.
25. November 2025

     

AMD soll seine Herstellerpartner darüber informiert haben, dass die Preise für GPUs um mindestens 10 Prozent steigen werden. Das berichtet unter anderem "Windows Central". Grund dafür sind offenbar die hohen DRAM-Preise, welche auch Grafikkarten teurer werden lassen. Die DRAM-Preise sind durch die hohe Nachfrage auf AI-Rechenzentren zuletzt stark gestiegen.

Am stärksten dürften die Preiserhöhungen bei AMDs Radeon-RX-9000-Serie zu spüren sein. Hier seien die Preise gewisser Modelle zuletzt in Richtung des offiziellen Listenpreises geklettert und könnten darüber hinaus gehen. Bis Anfang 2026 könnten die höheren GPU-Preise dann auch bei den Endkunden spürbar werden, da die PC-Hersteller respektive die Händler ihre Margen retten wollen.


Gleichzeitig ist zu lesen, dass man Grafikkarten rund um den aktuellen Black-Friday durchaus als Schnäppchen kriegen kann. Wer also Bedarf hat, tut unter Umständen gut daran, zuzuschlagen. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

DRAM-Preise explodieren, auch Consumer-Produkte betroffen

 6. November 2025 - Die Vertragspreise für DRAM zwischen Herstellern und Grosskunden sind wegen des KI-Booms in einem Jahr um mehr als 170 Prozent gestiegen. Endverbraucher werden die Auswirkungen davon wohl 2026 zu spüren bekommen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER