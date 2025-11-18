Update empfohlen: Google schliesst aktiv ausgenutzte Chrome-Lücke

Google schliesst eine als kritisch eingestufte Lücke im Chrome-Browser, die bereits aktiv ausgenutzt wird. Entsprechend wird ein rasches Update empfohlen. Die Version 142.0.7444.175/.176 steht für Windows, MacOS und Linux bereit und wird schrittweise ausgerollt, kann via "Hilfe -> "Über Google
Chrome" aber auch manuell angestossen werden.
Das Update beinhaltet laut Google
zwei Sicherheitskorrekturen im Bereich der JavaScript-Engine V8, bei denen es sich um als schwerwiegend eingestufte sogenannte Type Confusion-Prpbleme handelt. Eine der Schwachstellen (CVE-2025-13223), gemeldet von Googles Threat Analysis Group, wird laut Google aktiv ausgenutzt. Die zweite Schwachstelle (CVE-2025-13224) wurde von einem Forscher unter dem Pseudonym "Google Big Sleep" gemeldet.
Details zu den behobenen Fehlern werden zurückgehalten, bis ein Grossteil der Nutzer das Update erhalten hat. Google verweist auf die Chrome Security Page
für weiterführende Informationen.
(mw)