Grafikpaket Affinity gibt's neu zum Nulltarif

In den vergangenen Jahren wurde die Grafikanwendung Affinity immer wieder als kostengünstige Alternative zu Adobes Creative Suite angepriesen. Bald könnten noch viel mehr Nutzer auf dieses Pferd setzen, denn wie Günter Born in seinem Blog meldet
, wird die Grafik-Suite in der Grundausstattung neu kostenlos angeboten. Bis anhin wurde Affinity Photo vom Hersteller Canva
als Photoshop-Alternative angepriesen, während Affinity Designer und Affinity Publisher gegen Illustrator und InDesign positioniert wurden. Jedes Tool war gegen die einmalige Zahlung von 85 Euro erhältlich. Zum Vergleich: Für Adobes Creative Suite, die unter anderem die genannten Programme enthält, bezahlt man monatlich gut 90 Franken.
Neu finden sich alle drei Anwendungen in einer einzigen App, die gut 600 MB schwer ist und für die Windows- wie auch die Mac-Plattform angeboten wird (eine iPad-Version soll in der Pipeline sein). Die App ist in der Lage, Adobes proprietäre Formate zu importieren, womit Umstiegswillige ihre Projekte mit migrieren können.
Für die Aktivierung
ist ein kostenloser Canva-Account nötig. In dieser Basis-App sind alle grundlegenden Funktionen enthalten. Erst für weitergehende KI-Funktionen wie Generative Fill oder Remove Background ist ein Canva-Premium-Abo vonnöten, das mit 110 Euro pro Jahr zu Buche schlägt.
(rd)