cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Grafikpaket Affinity gibt's neu zum Nulltarif
Quelle: Canva

Grafikpaket Affinity gibt's neu zum Nulltarif

Das Grafikpaket Affinity by Canva vereint Bildbearbeitung, Illustrationswerkzeug und Desktop-Publishing zum Nulltarif. Benötigt wird einzig eine kostenlose Registrierung.
7. November 2025

     

In den vergangenen Jahren wurde die Grafikanwendung Affinity immer wieder als kostengünstige Alternative zu Adobes Creative Suite angepriesen. Bald könnten noch viel mehr Nutzer auf dieses Pferd setzen, denn wie Günter Born in seinem Blog meldet, wird die Grafik-Suite in der Grundausstattung neu kostenlos angeboten. Bis anhin wurde Affinity Photo vom Hersteller Canva als Photoshop-Alternative angepriesen, während Affinity Designer und Affinity Publisher gegen Illustrator und InDesign positioniert wurden. Jedes Tool war gegen die einmalige Zahlung von 85 Euro erhältlich. Zum Vergleich: Für Adobes Creative Suite, die unter anderem die genannten Programme enthält, bezahlt man monatlich gut 90 Franken.

Neu finden sich alle drei Anwendungen in einer einzigen App, die gut 600 MB schwer ist und für die Windows- wie auch die Mac-Plattform angeboten wird (eine iPad-Version soll in der Pipeline sein). Die App ist in der Lage, Adobes proprietäre Formate zu importieren, womit Umstiegswillige ihre Projekte mit migrieren können.


Für die Aktivierung ist ein kostenloser Canva-Account nötig. In dieser Basis-App sind alle grundlegenden Funktionen enthalten. Erst für weitergehende KI-Funktionen wie Generative Fill oder Remove Background ist ein Canva-Premium-Abo vonnöten, das mit 110 Euro pro Jahr zu Buche schlägt. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Adobe erhöht (schon wieder) die Abo-Preise

 22. Mai 2025 - Rund zwei Jahre nach einer Preiserhöhung will Adobe die Kosten für Creative-Cloud-Kunden nochmals erhöhen. Alternativ können sie ein Downgrade hinnehmen.

Adobe Firefly wird in Creative Cloud eingebunden - Kosten steigen

 14. September 2023 - Nach einer mehrmonatigen Beta-Phase wird Firefly definitiv in die Adobe Creative Suite eingebunden und bekommt sogar eine eigene, native App. Allerdings steigen in diesem Zusammenhang auch die Preise.

Affinity Publisher öffnet jetzt IDML-Dokumente aus Indesign

 26. Februar 2020 - Mit dem Update auf Version 1.8 bringt der UK-Hersteller Serif seiner Affinity-Suite neue Features, die besonders für Umsteiger von Adobes Creative Cloud attraktiv sein dürften.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
Wenn das Netzwerk stillsteht, steht das ganze Unternehmen
Sicher genug!
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER