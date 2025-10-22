cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
KMU müssen an Praxistauglichkeit ihrer Security-Strategien feilen
Quelle: Depositphotos

KMU müssen an Praxistauglichkeit ihrer Security-Strategien feilen

Die deutliche Mehrheit der Schweizer KMU hat laut einer Untersuchung von Kaspersky keine praxistaugliche IT-Sicherheitsstrategie. Oft existiert diese nur in der Theorie ohne konkrete Planung.
22. Oktober 2025

     

Die Mehrheit der Cybersicherheitsverantwortlichen in kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz sind nicht genügend vorbereitet, um ihr Unternehmen ausreichend zu schützen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Cybersecurity-Anbieters Kaspersky. Demnach haben 67 Prozent der Befragten zwar eine "solide Strategie", allerdings existiert diese nur in der Theorie oder verfolgt entsprechende Ziele nur punktuell. Zudem räumen einige der Befragten laut Kaspersky ein, bei grundlegenden Aspekten der Cybersicherheit Wissenslücken zu haben. So sagen 30 Prozent, sie müssten besser verstehen, wie sie auf Cybervorfälle reagieren und diese beheben können.

Die Schlussfolgerung der Autoren: Viele Schweizer Unternehmen sind im Alltag nicht effektiv geschützt und damit anfällig für Cybervorfälle. Wiederum können nur 25 Prozent (27 % in Deutschland; 32 % in Österreich) von sich behaupten, bereits eine vollständig umgesetzte Cybersicherheitsstrategie etabliert zu haben. Die gute Nachricht: Schweizer KMU stehen laut Kaspersky (Kaspersky SMB Threat Report für Europa und Afrika) nur selten im Fokus von Cyberkriminellen (0,3 %). Spitzenreiter ist Österreich mit einem Anteil von 40 Prozent aller entdeckten Fälle, gefolgt von Italien (25 Prozent) und Deutschland (11 Prozent). Dahinter folgen Spanien (10 Prozent) und Portugal (6 Prozent).


Ein Grund für Sorglosigkeit ist das jedoch nicht. "Cybersicherheitsverantwortliche in KMU verlassen sich zu häufig auf Strategien, die auf dem Papier zwar überzeugend wirken, in der Praxis jedoch nicht ausreichen, da es an konkreten operativen Massnahmen fehlt, um aktuellen Angriffen standzuhalten", kommentiert Waldemar Bergstreiser, General Manager DACH bei Kaspersky. "Unsere Umfrage zeigt, dass rund zwei Drittel der Unternehmen in der Schweiz diese Massnahmen bislang nicht effektiv umgesetzt haben – und damit anfällig bleiben für Angriffe, die zunehmend auch kleine und mittlere Unternehmen betreffen. Um diese Lücke zu schliessen, sollten Unternehmen Cybersicherheitsstrategien etablieren, die nicht nur klar definiert sind, sondern fest in den täglichen Strukturen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen verankert werden." Gleichzeitig gelte es, die Angriffsfläche zu verringern, indem KMU von der Theorie ins Handeln kommen, wesentliche Wissenslücken schliessen und eine kohärente Cybersicherheitsstrategie in den Arbeitsalltag implementieren. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

BACS lanciert Phishing-Quiz

 21. Oktober 2025 - Für den Cyber Security Month fokussiert das BACS auf das Thema Phishing. Gemeinsam mit Netpathie ist dabei ein interaktives Quiz zum Thema Phishing entstanden.

Nach Xplain-Hack: Bund publiziert Bestimmungen für IT-Security

 15. Oktober 2025 - Xplain war ein grosser Denkzettel zum Thema IT-Sicherheit beim Bund. Im Nachgang wurden nun Standardbestimmungen für die IT-Sicherheit bei Beschaffungsprozessen des Staatsapparates erarbeitet.

45 Prozent der KI-Codes weisen Sicherheitslücken auf

 31. Juli 2025 - Der kürzlich erschienene GenAI Code Security Report 2025 von Veracode zeigt, dass 45 Prozent aller von grossen Sprachmodellen erstellten Programme Sicherheitslücken aufweisen, die potenziell von Angreifenden ausgenutzt werden können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER