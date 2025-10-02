cnt
iPad Pro mit M5-Chip geleaked
Quelle: Youtube/Wylsacom

iPad Pro mit M5-Chip geleaked

Auf einem russischen Youtube-Kanal wurde das neue iPad Pro mit M5-Chip geleakt, welches erst in etwa einem Monat erscheinen soll. Sollten die Informationen korrekt sein, halten sich die Innovationen aber in Grenzen.
2. Oktober 2025

     

Das neue iPad Pro mit M5-Chip wurde rund einen Monat vor der geplanten Vorstellung geleakt. Auf dem Kanal des russischen Youtubers Wylsacom ist das neue Apple-Tablet in seiner vollen Pracht zu sehen. Wylsacom hat bereits vor etwa einem Jahr ein echtes Macbook Pro M4 im Vorfeld des Release gezeigt, weshalb auch hier damit gerechnet wird, dass der Leak echt ist, wie "Winfuture" berichtet.


Das gezeigte iPad kommt mit dem erwähnten M5-Chip mit sechs Kernen sowie 12 GB RAM. Als OS vorinstalliert ist das neue iOS 26. Die damit einhergehenden Leistungssteigerung sollen sich auf etwa 15 Prozent mehr Power in der CPU und immerhin 34 Prozent mehr GPU-Leistung belaufen. Abgesehen davon scheint sich beim neuen iPad im Vergleich zum Vorgänger aber nicht viel getan zu haben: Die Kamera-Ausstattung bleibt dieselbe, genauso wie das Gehäuse aus Aluminium. Es könnte jedoch sein, dass es sich beim geleakten iPad Pro um ein Engineering-Sample handelt. Damit gibt es wohl doch noch eine Chance, dass das kommende Modell etwas mehr auf Lager hat als bloss einen neuen Chip. (win)



