Fritz startet mit eigenem Online-Shop in der Schweiz

Fritz (ehemals AVM) startet mit einem eigenen Online-Shop, der auch schon bald in der Schweiz verfügbar sein wird. Etwa ab Mitte Oktober soll dieser in der Schweiz für die Kundschaft bereitstehen. Erstens folge man damit einem häufig geäusserten Kundenwunsch, zweitens sei der Shop Teil der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.
Neben der reinen Möglichkeit, die Produkte direkt zu bestellen, sind flankierende Services geplant. Dazu gehört etwa eine telefonische Kaufberatung und Support sowie Zugriff auf die Fritz-Wissensdatenbank.
Der Netzwerkspezialist befindet sich derzeit in einer strategischen Transformationsphase: Unlängst wurde die Namensänderung von AVM
auf Fritz
bekanntgegeben, womit mehr Klarheit und Wiedererkennungswert geschaffen werden soll. Und vor einem Jahr wurden AVM an einen britischen Investor verkauft. Für die Kunden und Partner soll sich vorläufig aber nichts ändern.
(win)