Elon Musk will Wikipedia-Alternative Grokipedia entwickeln
Elon Musk will Wikipedia-Alternative Grokipedia entwickeln

Elon Musk scheinen die Inhalte von Wikipedia nicht neutral genug zu sein. Daher hat er nun eine eigene Plattform namens Grokipedia angekündigt. Ob diese wirklich kommt, ist offen.
2. Oktober 2025

     

Elon Musk hat sich ein neues Projekt vorgenommen: Er will eine Wikipedia-Alternative namens Grokipedia entwickeln. Nach der Beschwerde eines Nutzers über X, dass die etablierte Online-Enzyklopädie politisch zu linksgerichtet sei, antwortete Musk mit einem Verweis auf seine Pläne.

Laut dem Post arbeitet sein Unternehmen xAI bereits an einer eigenen Plattform mit dem erwähnten Namen Grokipedia. Diese soll aber nicht nur den Nutzern als Wissensquelle dienen, sondern auch der eigenen KI als Datengrundlage. "Offen gesagt ist dies ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum Ziel der xAI, das Universum zu verstehen", so Musk.


Allerdings fehlt bisher jegliche offizielle Ankündigung zu diesem Vorhaben. Ob Grokipedia also künftig tatsächlich an den Start geht, ist bisher offen. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Larry Ellison löst(e) Elon Musk als reichster Mann der Welt ab

 11. September 2025 - Nachdem die Aktien von Oracle nach Bekanntgabe der jüngsten Quartalsergebnisse wortwörtlich nach oben schnellten, war Hauptaktionär Larry Elisson (Bild) Elon Musk neu reichster Mann der Welt – allerdings nur kurzzeitig.

Elon Musk verklagt Apple und OpenAI

 26. August 2025 - Elon Musk zieht gegen Apple und OpenAI vor Gericht: xAI wirft Apple vor, ChatGPT zu bevorzugen und andere Bots auszubremsen – zulasten des eigenen Chatbots Grok.

Grok 2.5 ist Open Source, Grok 3 soll 2026 folgen

 26. August 2025 - Das letztjährige KI-Modell Grok 2.5 von Elon Musks xAI ist jetzt als Open Source verfügbar. Es belegt 500 GB und benötigt für den Betrieb eine entsprechende GPU-Ausstattung.


