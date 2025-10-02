Elon Musk will Wikipedia-Alternative Grokipedia entwickeln

Elon Musk hat sich ein neues Projekt vorgenommen: Er will eine Wikipedia-Alternative namens Grokipedia entwickeln. Nach der Beschwerde eines Nutzers über X, dass die etablierte Online-Enzyklopädie politisch zu linksgerichtet sei, antwortete Musk mit einem Verweis auf seine Pläne
.
Laut dem Post arbeitet sein Unternehmen xAI bereits an einer eigenen Plattform mit dem erwähnten Namen Grokipedia. Diese soll aber nicht nur den Nutzern als Wissensquelle dienen, sondern auch der eigenen KI als Datengrundlage. "Offen gesagt ist dies ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum Ziel der xAI
, das Universum zu verstehen", so Musk.
Allerdings fehlt bisher jegliche offizielle Ankündigung zu diesem Vorhaben. Ob Grokipedia also künftig tatsächlich an den Start geht, ist bisher offen.
(sta)