Logitech bringt Solar-Tastatur auf den Markt

Logitech hat die Solar-Tastaturen Signature Slim Solar+ K980 sowie K980 for Business bekannt gegeben und damit entsprechende Gerüchte
bestätigt. Die Tastatur setzt auf die sogenannte Logi LightCharge-Technologie, die das Aufladen über Sonnenlicht und künstliche Lichtquellen ermöglicht. Dadurch soll die Tastatur permanent mit Strom versorgt werden, während ein vollständig geladener Akku bis zu vier Monate halten soll, auch bei völliger Dunkelheit. Der Akku soll auf eine Lebensdauer von zehn Jahren ausgelegt sein.
Die Tastatur verfügt über ein Layout in voller Grösse mit Ziffernblock, verspricht ein angenehmes Tippgefühl und unterstützt mehrere Betriebssysteme. Über sogenannte Easy-Switch-Tasten kann nahtlos zwischen bis zu drei Geräten gewechselt werden. Zudem können Tasten individuell über die Logi Options+ App angepasst werden, genauso wie sich Funktionen wie Smart Actions oder KI-Tools wie Copilot oder ChatGPT integrieren lassen.
Für den Unternehmenseinsatz bietet Logitech
die for Business-Version an, die unter anderem mit dem Logi Bolt USB-C-Empfänger ausgeliefert wird. IT-Abteilungen können die Tastatur zudem über Logitech Sync verwalten und Firmware-Updates überwachen.
Die Standardversion der Signature Slim Solar+ K980 ist für 109 Franken erhältlich, die Business-Version kostet 119 Franken.
(mw)