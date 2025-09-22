Abacus bietet Anbindung an Open-Banking-Plattform bLink

Abacus Research unterstützt seit dem 15. September 2025 die Anbindung seiner Software an die Open-Banking-Plattform bLink von Six. Dies ermöglicht einen standardisierten und sicheren Datenaustausch zwischen Finanzinstituten und der Business Software von Abacus
. Individuelle bilaterale Schnittstellen zu einzelnen Unternehmen der Finanzbranche und unterschiedliche Verträge mit Banken werden damit überflüssig – ein einziger Plattformvertrag und eine standardisierte Schnittstelle genügen, so Abacus.
Die Anbindung an bLink ermöglicht den Zugriff auf Konto- und Transaktionsinformationen und die Auslösung von Zahlungen aus der Abacus Business Software. Der Aufwand für die manuelle Erfassung von Bankdaten reduziert sich, der Zahlungsabgleich wird vereinfacht. Die Schnittstelle steht in der aktuellen Abacus-Version 2025 zur Verfügung.
Raffaelle Grillo, Chief Operating Officer von Abacus Research: "Die bLink-Anbindung schafft eine sichere, einheitliche und zukunftsfähige Grundlage für den elektronischen Datenaustausch mit Banken. Durch die Standardisierung über die Plattform können verschiedene Bankverbindungen, Transaktionsinformationen und Zahlungen effizienter in die Abacus Business Software integriert werden."
(ubi)