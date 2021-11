Abacus präsentiert Abacus Deep

(Quelle: Abacus)

10. November 2021 - Die neue Abacus-Softwaregeneration Abacus Deep ermöglicht eine vollständig autonome, rein digitale Buchführung ohne Papierbelege und eliminiert viele der bisher nötigen manuellen Buchungsprozesse. CEO Claudio Hintermann (Bild) ist begeistert.

Mit Abacus Deep stellte Abacus-CEO Claudio Hintermann (Bild) an der Partnerkonferenz vom 9. November 2021 die fünfte Generation der Business Software von Abacus vor. Die neue Software wird als sichere und digitale ERP-Plattform positioniert, die eine autonome Echtzeit-Buchhaltung ohne Papier ermöglicht. Will heissen: Buchungsprozesse werden nur noch digital abgewickelt und Informationen stehen den Kunden sofort zur Verfügung. Kreditoren- und Debitorenbelege sowie Zahlungen lassen sich autonom verarbeiten. Sämtliche bisher manuell durchgeführte Buchungsprozesse können so eliminiert werden.Im Zentrum des Datenaustauschs zwischen verschiedenen Deep-Technologien, die auch aus der Tochterfirma Deepcloud stammen, steht die Deepbox. Dieses elektronische Postfach tauscht Dokumente, Informationen und Zahlungen zwischen Kunden, Lieferanten, Treuhändern, Banken, Versicherungen und Verwaltungen aus — aber auch zwischen Geräten oder Liegenschaften und der Abacus-Business-Software und Abaninja.

Eine weitere Neuerung in Abacus Deep ist die Integration mit der digitalen Bank Yapeal, an der Abacus beteiligt ist. Zahlungen und Spesen lassen sich damit in Echtzeit autonom verbuchen. Andere neue Features sind eine Finanz- und Investitionsplanung, Weiterentwicklungen bei Abatreuhand, Servicemanagement, Instandhaltung, Abaunit, Myabacus for Mobile, Abaclik mit einfacherem Freigabeprozess, Abaclock mit Gesichtserkennung sowie eine Anbindung an UKA Connect von HRM Systems für Krankheits- und Unfallmeldungen.Abacus-CEO Claudio Hintermann zeigt sich sichtlich begeistert über die neue Softwaregeneration: "Abacus kann auch 36 Jahre nach der Gründung den Kunden eine Business Software anbieten, welche sowohl funktional als auch technologisch auf höchstem Niveau ist. Wir sind stolz darauf, aufzeigen zu können, dass es uns gelingt, auch ohne Subventionen und Querfinanzierungen immer wieder in die Zukunft zu investieren und unsere führende Position unter Bewies zu stellen." (ubi)