cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Gnome 49 bringt viele Neuerungen auch bei Apps
Quelle: Gnome

Gnome 49 bringt viele Neuerungen auch bei Apps

Die neueste Version 49 des Linux-Desktops Gnome wartet unter anderem mit einem neuen Videoplayer und einem verbesserten PDF-Programm auf und enthält darüber hinaus zahlreiche Verbesserungen im Detail.
22. September 2025

     

Das Gnome-Projekt hat die neue Version 49 des Linux-Desktops Gnome angekündigt. Sie wurde in sechs Monaten unter dem Codenamen Brescia entwickelt und wartet mit zahlreichen Neuerungen auf. So wurden die bisherigen Gnome-Apps zum Abspielen von Videos (Totem) und zum Lesen von PDFs (Evince) durch modernere Programme auf Basis von GTK 4 und LibAdwaita ersetzt. Der Videoplayer heisst neu schlicht Video Player und soll eine Oberfläche bieten, die nicht ablenkt. Die mit dem Desktop mitgelieferte PDF-Software nennt sich nun Papers und bietet neue Annotationsfunktionen sowie die Integration von digitalen Signaturen. Und: X11 verschwindet mit Version 49 praktisch aus Gnome, der Code ist zwar noch vorhanden, die Option zur Nutzung von X11 bietet Gnome 49 beim Login aber nicht mehr an.


Eine Aktualisierung erfährt in Gnome 49 auch der Kalender, der sich neu via Keyboard steuern lässt und Nutzer von assistiven Technologien unterstützt. Mit über 100 Bugfixes und neuen Features wurde der integrierte Webbrowser auf den neuesten Stand gebracht. Zu den Neuerungen gehören unter anderem besseres Ad Blocking, ein neues Site-spezifisches Menü und verbesserte Sicherheit. Des Weiteren soll sich die Performance deutlich gesteigert haben. Ebenfalls verbessert wurden die Remote-Desktop-Fähigkeiten, unter anderem mit Unterstützung für Multitouch- und relativen Maus-Input. Dazu kommen ferner erweiterte virtuelle Monitore, Mediensteuerelemente auf dem Sperrbildschirm und ein prominenter dargestelltes Menü für Bedienhilfen. Gnome 49 ist ab sofort als OS Image verfügbar. Es empfiehlt sich jedoch, auf das offizielle Distributions-Package zu warten. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

KDE erhält nativen Virtual Machine Manager Karton

 19. Mai 2025 - Bald soll die Verwaltung von virtuellen Maschinen unter KDE mit einer neuen App möglich sein, die nativ ins KDE-Ökosystem eingebunden ist. Das Projekt wird unter dem Namen Karton entwickelt.

Gnome 48 mit diversen Performance-Verbesserungen

 24. März 2025 - Der neue Linux-Desktop Gnome bietet in der Version 48 mitunter Performance-Steigerungen, verbessertes Benachrichtigungsmanagement oder einen erweiterten Image Viewer.

Gnome 40 kommt mit Redesign

 22. Dezember 2020 - Die Gnome Shell wird für den Release 40 überarbeitet. Der Linux-Desktop wird visuell neu gestaltet und soll auch die Nutzererfahrung verbessern.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Digitale Transformation der Verwaltung
Lenzerheide Bergbahnen modernisiert Netzwerkinfrastruktur
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
MDR «Made in Europe»: Smarter Einstieg in Security-as-a-Service
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER