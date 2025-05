KDE erhält nativen Virtual Machine Manager Karton

Linux-User mit Gnome-Oberfläche mussten für die Verwaltung von virtuellen Maschinen bisher auf externe Tools wie virt-manager zurückgreifen oder Gnome Boxes nutzen. Letztere sind jedoch nicht wirklich angenehm in den Plasma-Desktop eingebunden und die Qt-basierte Alternative qt-virt-manager wird seit längerem nicht mehr weiterentwickelt.Die Macher von KDE arbeiten nun an einem neuen Virtual Machine Manager für KDE Plasma. Das Projekt trägt den Namen Karton und befindet sich aktuell in früher Entwicklung, momentan werden die wichtigsten Teile zusammengestellt. Hauptentwickler ist ein Student der University of Waterloo namens Derek Lin. Er möchte ein Verwaltungstool für virtuelle Maschinen zur Verfügung stellen, das besser ins KDE-Ökosystem passt. Karton wird dazu mittels Qt Quick und Kirigami entwickelt.Die eigentliche Entwicklung soll gemäss Lins GSoC-Proposal (Google Summer of Code) am 2. Juni 2025 starten. Und schon auf Mitte Juli ist eine funktionierende App geplant. Am 1. September soll dann die finale Version erscheinen. (ubi)