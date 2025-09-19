cnt
Microsoft will Windows-10-User für Windows on Arm begeistern
Quelle: Microsoft

Wer sich von Windows 10 verabschiedet, solle laut Microsoft auch einen Blick auf Windows-on-Arm-Rechner werfen, die der Konzern als valable Alternative empfiehlt.
19. September 2025

     

Wenigen Wochen vor dem Support-Ende von Windows 10 versucht Microsoft, die Situation zu nutzen, um für die Arm-Prozessor-basierten Copilot+-Rechner die Werbetrommel zu rühren.

Mitunter ein oftmals geäusserter Kritikpunkt betraf die ungenügende Anzahl von nativen Apps für die Arm-Plattform. Dem widerspricht nun Microsofts VP Mike Adams im Windows Blog und erklärt, das Arm-Ökosystem expandiere kontinuierlich weiter, worauf er dann in diversen App-Kategorien jeweils über ein Dutzend Apps namentlich auflistet.


Die Listings betreffen Endpoint-Security-Apps (Bitdefender, ESET, Norton, Trend Micro, Panda u.a.) ebenso wie VPN- und Zero-Trust-Network-Access-Lösungen (Avast, Check Point, Cisco, Fortinet, Palo Alto, Proton u.a.) oder Tools fürs Endpoint Management (Cisco, Citrix, Vmware u.a.). Weitere Auflistungen betreffen Produktivitäts-Apps (Microsoft, Corel u.a.), Kreativ-Apps (Adobe u.a.) oder Social-Media- und Unterhaltungs-Apps. Dabei wird nicht vergessen, jeweils auch einige Open-Source-Vertreter anzuführen.

Abschliessend empfiehlt Microosft allen Interessierten, sich in Sachen App-Kompatibilität auf der Site worksonwoa.com weiter zu informieren.
