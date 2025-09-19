Google schliesst Zero-Day-Leck in Chrome

Google hat erneut ein Zero-Day-Leck im Chrome-Browser mit einem Notfall-Update behoben, bereits das sechste Mal im laufenden Jahr. Mit dem neuen Chrome-Release wird der Browser für die Windows- und die Mac-Plattform auf die Version 140.0.739.186 und für Linux auf die Version 140.0.739.185 aktualisiert.
Das Update schliesst insgesamt vier sicherheitsrelevante Schwachstellen im Browser, deren Risiko laut Release Notes
in allen Fällen als hoch eingestuft wird. Beim Leck mit der Kennung CVE-2025-10585, das einen Daten-Interpretierungsfehler in der JavaScript-Engine V8 betrifft, heisst es, man sei darüber informiert, dass die Schwachstelle bereits für Angriffe missbraucht werde. Die drei weiteren Probleme betreffen Speicherfehler in Dawn und WebRTC sowie ein Heap Buffer Overflow in der Grafik-Layer-Engine. Details zu den Schwachstellen will Google
wie immer erst Preis geben, wenn das Update bei der Mehrzahl der User installiert ist.
Die Windows-Version von Chrome 140.0.739.186 steht in unserer Freeware Library zum Download
zur Verfügung.
(rd)