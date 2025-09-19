cnt
Google schliesst Zero-Day-Leck in Chrome
Quelle: Depositphotos

Google schliesst Zero-Day-Leck in Chrome

Mit einem ausserplanmässigen Update für den Chrome-Browser hat Google eine Sicherheitsschwachstelle behoben, die bereits für Angriffe missbraucht worden sein soll.
19. September 2025

     

Google hat erneut ein Zero-Day-Leck im Chrome-Browser mit einem Notfall-Update behoben, bereits das sechste Mal im laufenden Jahr. Mit dem neuen Chrome-Release wird der Browser für die Windows- und die Mac-Plattform auf die Version 140.0.739.186 und für Linux auf die Version 140.0.739.185 aktualisiert.

Das Update schliesst insgesamt vier sicherheitsrelevante Schwachstellen im Browser, deren Risiko laut Release Notes in allen Fällen als hoch eingestuft wird. Beim Leck mit der Kennung CVE-2025-10585, das einen Daten-Interpretierungsfehler in der JavaScript-Engine V8 betrifft, heisst es, man sei darüber informiert, dass die Schwachstelle bereits für Angriffe missbraucht werde. Die drei weiteren Probleme betreffen Speicherfehler in Dawn und WebRTC sowie ein Heap Buffer Overflow in der Grafik-Layer-Engine. Details zu den Schwachstellen will Google wie immer erst Preis geben, wenn das Update bei der Mehrzahl der User installiert ist.


Die Windows-Version von Chrome 140.0.739.186 steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)


