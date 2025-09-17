cnt
Hostpoint erneuert E-Mail- und Office-Lösung Cloud Office
Quelle: Hostpoint

Hostpoint erneuert E-Mail- und Office-Lösung Cloud Office

Hostpoint updated seinen Mail- und Office-Dienst Cloud Office. Dieser kommt nun mit einer neuen Benutzeroberfläche, weiteren Einstellungsoptionen, PWA-Architektur und zukunftssicherem, neuem Fundament.
17. September 2025

     

Hostpoint präsentiert eine generalüberholte Nutzeroberfläche für seine E-Mail-Office-Lösung Cloud Office. Auf den ersten Blick sichtbar ist der generalüberholte Look der Anwendung, die neu besser strukturiert und moderner daherkommt. In den Settings gibt’s mit der Dark-Mode-Option dazu eine weitere Möglichkeit, Cloud Office den eigenen Bedürfnissen anzupassen, dank vier verfügbaren Design-Themes kann die Oberfläche weiter individualisiert werden. Als funktionale Verbesserungen listet der Schweizer Cloud-Provider eine vereinfachte Navigation, einen überarbeiteten Hilfebereich und neue Einstellungsmöglichkeiten auf.

Weiter wurde der Dienst für die Zukunft gewappnet: Hostpoint hat die Plattform unter dem Service grundlegend erneuert und damit laut eigenen Angaben "auf ein zukunftsfähiges Fundament gestellt". Ebenfalls neu ist die Architektur als Progressive Web App (PWA), womit sich die App auf dem Desktop oder Smartphone mit Vollbild-Option und App-Symbol wie eine reguläre Applikation verhält.


Die neue Version ist per sofort live und für alle Kundinnen und Kunden nutzbar. (win)
(Quelle: Hostpoint)
