Bei Hostpoint kann man sich für .swiss registrieren

Die. swiss-Domain war bislang ausschliesslich für Unternehmen verfügbar, doch ab dem 24. April 2024 können auch Privatpersonen die prestigeträchtige Domainendung für sich verwenden, wie das Bakom bekannt gegeben hat. Hostpoint prescht nun vor und nimmt bereits jetzt Gesuche für die Registration von .swiss-Domains von Privatkunden entgegen. Auf der Website des Unternehmens kann man sich seine Wunschdomain aussuchen und ein Registrationsgesuch anmelden. Die Gesuche werden anschliessend von Hostpoint am 24. April bei der Registerbetreiberin nic.swiss eingereicht. Der Hoster kann allerdings nicht garantieren, dass man die Domain tatsächlich bekommt, da die definitive Zuteilung durch das Bakom erfolgt.Bedingungen für die Erteilung einer .swiss-Domain an Private ist, dass der gewünschte Domainname einen amtlichen Namen oder auch einen bekannten Künstlernamen des Gesuchstellers enthält und dass der Gesuchsteller eine gültige Wohnadresse in der Schweiz vorweisen kann. Allerdings besteht auch für Auslandschweizer die Möglichkeit, .swiss-Domains zu registrieren. Bislang wurden rund 27'000 .swiss-Domains an Firmen vergeben. (dok)