Hostpoint lanciert Umzugsservice für Domains, Mails und Websites

Der Schweizer Webhosting-Provider Hostpoint will umzugswilligen Kunden einen einfachen Umstieg auf die hauseigenen Angebote ermöglichen und hat zu diesem Zweck einen neuen Umzugsservice lanciert. Der kostenlose Dienst umfasst die drei Bereiche Website-Migration und -Hosting, Domaintransfer sowie E-Mail-Umzug. Wechselwilligen Neukunden will man damit die Möglichkeit zur Verfügung stellen, Website-Umzug, Domaintransfer und Mail-Migration zu kombinieren und in einem Prozess anzugehen. Das Vorhaben soll so zeitgleich, schnell, effizient und ohne viel Aufwand durchgeführt werden können, verspricht Hostpoint Während Domaintransfer und Mail-Migration bei Hostpoint seit längerem zum Daily Business zählen, will man auch den Webhosting-Umzug effizient bewältigen. Dieser sei insbesondere bei Wordpress-Sites in den meisten Fällen problemlos möglich, heisst es in einer Mitteilung. Doch auch bei Sites, die mit Baukastensystemen erstellt wurden, sollen die Inhalte dank einem automatisierten Import-Tool "in den meisten Fällen vollständig übernommen werden".Hostpoint hat für den neuen Service eine dedizierte Landing-Page eingerichtet, auf der sich die Umzugsanfrage einreichen lässt. Die eingehenden Anfragen werden sodann von einem Spezialisten-Team bearbeitet, das dann auch den Austausch mit dem Kunden koordiniert. Hostpoint verspricht, dass ein Umzug eines digitalen Auftritts in der Regel nur wenige Stunden dauert und meist ganz ohne Unterbruch der Website respektive des Mailverkehrs abgewickelt werden kann. (rd)