Google will mit eigener App Windows-Suche ersetzen
Google will mit eigener App Windows-Suche ersetzen

Mit einer eigenen App für Windows will Google die traditionelle Windows-Suche ablösen. Die Suche in der experimentellen Anwendung geht dabei weit über das Durchsuchen der lokalen Maschine hinaus.
17. September 2025

     

Google attackiert Microsoft mit einer Alternative für ein Windows-Bordmittel: die Windows-Suche. Die neue Google-App für Windows soll deutlich über die Funktionalität der traditionellen Windows-Suche hinausgehen. Via Alt + Leertaste kann die Suche jederzeit geöffnet werden, diese durchsucht dann das Betriebssystem, installierte Apps, das Web und selbstverständlich das verbundene Google-Drive-Konto nach passenden Treffern.

Zusätzlich gibt’s in der Google-Suche für Windows auch Google Lens. Via Screenshot-Funktion kann man also einen Bildausschnitt wählen und diesen direkt an die Suche füttern. Zusätzlich wird ein AI-Mode versprochen, mit dem in Konversation mit Googles KI Kontextfragen gestellt oder weitere Quellen gefunden werden können.


Verfügbar ist die neue Such-App von Google derzeit nur im Programm Search Labs, sprich im Preview-Channel von Google für neue Such-Features. Search Labs ist leider nicht in Europa verfügbar, vermutlich aufgrund von regulatorischen Problemen mit der EU bei der Lancierung datenhungriger (KI-)Tools. Zu einem möglichen Datum für den offiziellen Launch oder den allfälligen Start in Europa gibt’s noch keine Informationen. (win)


User können Google neu ihre Lieblingsquellen angeben

 14. August 2025 - Nutzer können ihre Google-Suchergebnisse für News neu individueller gestalten, indem Lieblingsquellen definiert werden. In Europa ist das Feature aber vorerst noch nicht verfügbar.

Google startet gesprochene Live-Suche

 19. Juni 2025 - In den USA können Nutzer fortan ihre Google-Suche per Sprache starten und erhalten auch per Sprache Auskunft. Ein weiterführender Dialog ist ebenfalls möglich.

Neue Windows-Suche: File Search Companion in den Startlöchern

 3. Dezember 2024 - Mit einem neuen Companion in Windows 11 soll die Suche endlich ein lange erhofftes Update bekommen. Neben besserer Indexierung bietet der File Search Companion auch die Suche nach Dokumenten in Cloud-Foldern.


