iPhone 17 mit erfolgreichem Verkaufsstart
Quelle: Apple

iPhone 17 mit erfolgreichem Verkaufsstart

Das iPhone 17 performt zum Verkaufsstart. Während sich besonders das Modell 17 Pro Max gut verkauft, ist der Erfolg des neuen Air-Modells noch etwas schwieriger einzuschätzen.
16. September 2025

     

Die neuen iPhone-Modelle, die Apple sind gut in die erste Verkaufsphase gestartet – insbesondere das Flaggschiff iPhone 17 Pro Max. Die Zahlen stammen vom meist gut informierten Apple-Spezialisten Ming-Chi Kuo, der das Update zu den Vorbestellungs-und Verkaufsdaten auf X publizierte.

Laut Kuo soll die ganze Serie recht gut performen und die Verkaufszahlen der letztjährigen iPhone-16-Reihe übertreffen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Produktionskapazität der Pro- und Max-Modelle sowie des Standard-Modells im dritten Quartal um 25 Prozent höher – da die geschätzten Lieferzeiten rund eine Woche länger sind als 2024 schliesst Kuo auf eine höhere Nachfrage bei den Vorbestellungen.


Das gefragteste Modell ist derweil weiter das Pro Max: Hier sind die Lieferzeiten ähnlich wie im vergangenen Jahr – dies jedoch bei einer um 60 Prozent gesteigerten Produktionskapazität.
Der Start von Apples erstem Air-Modell der iPhone-Reihe ist derweil schwer einzuordnen: Das Gerät ist zum Verkaufsstart in den Lagern vorrätig, was aber an einem laut Kuo recht ambitionierten Produktionsplan liegt. Im Vergleich des iPhone 16 Plus, bei dem die Lieferzeit zwei Wochen betrug, wurden vom Air-Modell rund 200 Prozent mehr produziert. Der Vergleich hinkt aber selbstverständlich, denn die Air-Reihe wird sich bei den Kunden erst noch beweisen müssen. "Eine faire Einschätzung der Nachfrage erfordert die Beobachtung der Verkaufszahlen über einen längeren Zeitraum", schreibt Kuo.


Aufgrund der starken Vorverkaufszahlen schliesst Kuo, dass sich die Aktie von Apple im dritten Quartal positiv entwickeln wird. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Apple verrät Details zu Akkus der iPhone-17-Generation

 14. September 2025 - Die neue iPhone-Generation bringt grössere Batterien – erstmals auch eine mit über 5000 mAh. Für das ultradünne iPhone Air gibt es zudem einen exklusiven Zusatzakku.

Kostenloses Satelliten-Feature für iPhone 14 und 15 verlängert

 11. September 2025 - Apple hat angekündigt, den kostenlosen Zugang zu Satellitenfeatures für bestehende iPhone-14- und iPhone-15-Besitzer um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Apple stellt iPhone-17-Familie vor - und das iPhone Air

 10. September 2025 - Apple hat sein neues iPhone-Line-up vorgestellt, das heuer aus den Modellen iPhone 17, 17 Pro, Pro Max sowie aus dem ultradünnen iPhone Air besteht. Bemerkenswert: Im Vergleich zum Vorjahr sind die neuen iPhones in der Schweiz günstiger, je nach Modell um bis zu 150 Franken.


