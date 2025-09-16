iPhone 17 mit erfolgreichem Verkaufsstart

Die neuen iPhone-Modelle, die Apple
sind gut in die erste Verkaufsphase gestartet – insbesondere das Flaggschiff iPhone 17 Pro Max. Die Zahlen stammen vom meist gut informierten Apple-Spezialisten Ming-Chi Kuo, der das Update zu den Vorbestellungs-und Verkaufsdaten auf X publizierte.
Laut Kuo soll die ganze Serie recht gut performen und die Verkaufszahlen der letztjährigen iPhone-16-Reihe übertreffen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Produktionskapazität der Pro- und Max-Modelle sowie des Standard-Modells im dritten Quartal um 25 Prozent höher – da die geschätzten Lieferzeiten rund eine Woche länger sind als 2024 schliesst Kuo auf eine höhere Nachfrage bei den Vorbestellungen.
Das gefragteste Modell ist derweil weiter das Pro Max: Hier sind die Lieferzeiten ähnlich wie im vergangenen Jahr – dies jedoch bei einer um 60 Prozent gesteigerten Produktionskapazität.
Der Start von Apples erstem Air-Modell der iPhone-Reihe ist derweil schwer einzuordnen: Das Gerät ist zum Verkaufsstart in den Lagern vorrätig, was aber an einem laut Kuo recht ambitionierten Produktionsplan liegt. Im Vergleich des iPhone 16 Plus, bei dem die Lieferzeit zwei Wochen betrug, wurden vom Air-Modell rund 200 Prozent mehr produziert. Der Vergleich hinkt aber selbstverständlich, denn die Air-Reihe wird sich bei den Kunden erst noch beweisen müssen. "Eine faire Einschätzung der Nachfrage erfordert die Beobachtung der Verkaufszahlen über einen längeren Zeitraum", schreibt Kuo.
Aufgrund der starken Vorverkaufszahlen schliesst Kuo, dass sich die Aktie von Apple
im dritten Quartal positiv entwickeln wird.
