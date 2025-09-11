cnt
Kostenloses Satelliten-Feature für iPhone 14 und 15 verlängert
Quelle: Apple

Kostenloses Satelliten-Feature für iPhone 14 und 15 verlängert

Apple hat angekündigt, den kostenlosen Zugang zu Satellitenfeatures für bestehende iPhone-14- und iPhone-15-Besitzer um ein weiteres Jahr zu verlängern.
11. September 2025

     

Im Rahmen der Vorstellung der neuen iPhones ("Swiss IT Magazine" berichtete) hat Apple am Rande auch verlauten lassen, den kostenlosen Zugang zu Satellitenfeatures für bestehende iPhone-14- und iPhone-15-Besitzer um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Wörtlich heisst es hierzu: "Apple verlängert den kostenlosen Zugang zu Satellitenfeatures für bestehende iPhone 14 und iPhone 15 Nutzer:innen um ein weiteres Jahr. Der kostenlose Test wird für iPhone 14 und iPhone 15 Nutzer:innen verlängert, die ihr Gerät vor dem 9. September 2025 um 12 Uhr PT in einem Land aktiviert haben, in dem Satellitenfeatures unterstützt werden."


Apple hatte die Funktion für das iPhone 2022 eingeführt, seit Herbst 2023 ist sie auch in der Schweiz verfügbar. (mw)


