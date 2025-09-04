cnt
6502-Basic-Code von Bill Gates wird Open Source
Quelle: Depositphotos

6502-Basic-Code von Bill Gates wird Open Source

Microsoft stellt den historischen 6502-Basic-Code offiziell als Open Source bereit. Der von Bill Gates in den 1970er-Jahren mitentwickelte Interpreter, der unter anderem Commodore-Rechner prägte, kann nun frei eingesehen und genutzt werden.
4. September 2025

     

Erstmals veröffentlicht Microsoft den Quelltext seines 6502 Basic unter einer Open-Source-Lizenz. In der Ankündigung erinnert das Unternehmen an die Wurzeln: Microsoft Basic startete 1975 als erstes Produkt von Bill Gates und Paul Allen für den Altair 8800, die 6502-Portierung folgte 1976 durch Gates und Ric Weiland.

Die nun freigegebene Fassung heisst "BASIC M6502 8K Ver 1.1". Sie bildete die Grundlage für Commodore-BASIC auf PET, später auch VIC-20 und C64, und enthält Fehlerkorrekturen am Speicherbereiniger, die 1978 gemeinsam von Commodore-Ingenieur John Feagans und Bill Gates eingebaut wurden. Im Code steckt zudem ein kleines Easter Egg von Bill Gates (Labels STORDO/STORD0). Auch Anpassungen für den Apple II (Applesoft Basic) basieren auf demselben Kern.


Microsoft verweist zugleich auf die lebendige Retro-Szene rund um die 6502-Plattform – von Emulatoren bis zu Nachbauten – und darauf, dass die Veröffentlichung auf jahrelanger Erhaltungsarbeit der Community aufbaut. Die Open-Source-Freigabe reiht sich in frühere Schritte ein, etwa die Veröffentlichung von GW-Basic aus derselben Code-Linie, aus der später QBasic und Visual Basic hervorgingen. (dow)


