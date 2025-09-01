Google führt Calling Cards für personalisierte Anrufe ein

Google hat die Funktion Calling Cards für die Google
Phone App angekündigt. Mit Callings Cards können User ihren Anrufbildschirm personalisieren, ähnlich wie das iPhone-Besitzer schon länger kennen. Calling Cards ermöglichen es ebenfalls, bei ein- und ausgehenden Anrufen ein individuelles Design anzuzeigen, das sich über die App einrichten lässt.
Zu den Personalisierungsoptionen zählen unter anderem vollflächige Hintergrundbilder, individuell gestaltbare Namensanzeigen mit verschiedenen Schriftarten, -grössen und -farben sowie die Auswahl von Bildern aus Google Fotos, der Kamera oder dem lokalen Album.
Die Funktion kann sowohl für das eigene Anrufprofil als auch für gespeicherte Kontakte aktiviert werden. Entsprechend erscheinen die individuell gestalteten Calling Cards sowohl beim Tätigen als auch beim Empfangen von Anrufen. Auch in der Google-Kontakte-App werden die Designs angezeigt.
Voraussetzung für die Nutzung ist ein Update der Google Phone App auf Version 188 oder höher. Die Einführung der neuen Funktion erfolgt laut Google
schrittweise und steht weltweit zur Verfügung.
(mw)