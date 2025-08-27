cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Parallels bringt Mac-Virtualisierungslösung Desktop 26
Quelle: Depositphotos

Parallels bringt Mac-Virtualisierungslösung Desktop 26

Mit der neuen Version 26 seiner Virtualisierungslösung Desktop für MacOS führt Parallels Unterstützung für die neuesten Betriebssystemversionen von Apple und Microsoft ein und ergänzt das Produkt um diverse Features für Einzelnutzer und Unternehmen.
27. August 2025

     

Parallels hat die neue Version 26 seiner Virtualisierungslösung Parallels Desktop für MacOS veröffentlicht. Die neue Version ist kompatibel mit der kommenden MacOS Version 26 Tahoe unterstützt die Virtualisierung von Windows 11 25H2. Wie bisher lassen sich mit der Software auch weitere Betriebssysteme wie etwa Linux auf dem Mac virtualisieren. Parallels Desktop 26 funktioniert auf Macs mit Apple- oder Intel-Prozessoren.

Neben der Kompatibilität mit den neuesten Betriebssystemversionen von Apple und Microsoft bietet die neue Parallels-Desktop-Version eine verbesserte Speicherplatzanzeige: Windows-VMs Zeigen jetzt den auf dem Mac tatsächlich verfügbaren Speicherplatz an. Neu ist auch der Support vom Änderungen an Hintergrundprozessen unter MacOS 26. Dies ist erforderlich, damit Features wie der Einrichtungsassistent und der Coherence-Modus weiterhin funktionieren.


Des Weiteren kommen neue Funktionen für Unternehmen und IT-Teams hinzu. Parallels Desktop 26 Ist mit SOC 2 Typ II konform und hat die diesbezügliche Prüfung erfolgreich bestanden. Unternehmen werden dadurch bei der Erfüllung interner Compliance-Standards und gesetzlicher Regulatorien unterstützt. Neu lassen sich Updates von Windows-VMs mit dem Administrationstool Jamf Pro überwachen und verwalten. Dazu kommt der neue Schritt für Schritt Anleitung zur Bereitstellung einer einzelnen Windows App, ohne dass auf dem Zielgerät die komplette Oberfläche von Windows oder Parallels Desktop sichtbar wird. Und in Kürze sollen auf dem Parallels Desktop Enterprise Management Portal granulare Richtlinienkontrollen für sichere VM-Umgebungen verfügbar werden. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Parallels unterstützt x86 Windows auf Apple Silicon Macs

 16. Januar 2025 - Parallels ermöglicht neu die Virtualisierung von x86-Microsoft-Betriebssystemen auf den Apple Silicon Macs. Allerdings gibt es noch Einschränkungen.

Parallels stellt Remote-Control-Lösung Paralles Access ein

 8. März 2024 - Die Entwicklung der Remote-Control-Software Parallels Access wurde per 5. März eingestellt. Bestehende Nutzer können die Fernsteuerungslösung noch bis 30. April einsetzen.

Microsoft lässt Windows 11 auf Apple Silicon zu

 19. Februar 2023 - Microsoft hat die Virtualisierungslösung Parallels Desktop 18 offiziell autorisiert, um die ARM-Version von Windows 11 auf Apple-Silicon-Rechnern mit M1- und M2-Prozessoren einzusetzen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER